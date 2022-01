Algérie – Sierra Leone: 5 points à retenir des déclarations de Belmadi

C’est sur la pelouse du complexe olympique Japoma, à Douala au Cameroun, que les hommes de Belmadi ont disputé leur premier match dans la compétition africaine de football. Un événement footballistique tant attendu par les amoureux du ballon rond du continent africain.

Cependant, l’équipe nationale a terminé la rencontre avec un score nul (0-0), et n’a pu inscrire des buts dans les filets de leurs adversaires sierra-léonais, et ce, malgré leur domination tout au long de la rencontre.

Une situation qui a suscité un grand malaise chez le public sportif algérien, habitué avec Youcef Belaili et ses coéquipiers que par des victoires avec un large score.

À cet effet, le sélectionneur Djamel Belmadi, lors d’une conférence de presse d’après-match, n’a pas manqué d’expliquer les raisons derrière ce score nul, tout en affirmant qu’il était responsable de ce qui s’est passé d’aujourd’hui lors du match contre la Sierra Leone, au premier tour du groupe E de la Coupe d’Afrique des Nations.

« En deuxième mi-temps, nous avons essayé de marquer à tout prix. J’ai impliqué Sofiane Bendebka au milieu, avec Said Benrahma, Farid Boulaya, Riyad Mahrez, Baghdad Bounedjah et Youcef Belaili en attaque. Nous voulions gagner, mais nous n’avons pas pu », déclare Belmadi.

Belmadi assume pleinement le résultat

En outre, le coach ajoute : « nous devons prendre nos responsabilités, et je suis le premier à prendre mes responsabilités. Nous devons nous rattraper rapidement et nous préparer au deuxième match contre la Guinée équatoriale, donc nous étudierons la façon dont notre adversaire va jouer lors de son match de demain contre la Côte d’Ivoire ».

Ainsi, le « Ministre du Bonheur », fait savoir lors de la même conférence de presse, que la performance des Verts n’était pas « catastrophique » et que ses protégés ont tout donné.

Sur le plan tactique, Djamel Belmadi déclare qu’il est facile de parler de cet aspect loin des réalités du terrain et de la tension de la compétition.

Sur le reste du chemin de l’équipe nationale dans ce tournoi africain, Belmadi révèle que son dictionnaire n’inclut pas les mots « reddition » et « jeter l’éponge ». Ce dernier affirme qu’il travaillera dur pour récupérer lors des prochains matchs contre la Guinée équatoriale et la Côte d’Ivoire, et revenir sur le chemin des victoires.

Pour rappel, Mahrez et ses coéquipiers affronteront la Guinée équatoriale ce dimanche 16 janvier, avant de confronter leurs homologues de la Côte d’Ivoire en finale du premier tour de la CAN, le jeudi 20 janvier de l’année en cours.