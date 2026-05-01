Algérie – Russie : vers un partenariat économique et industriel renforcé

La visite à Alger d’une délégation officielle conduite par un responsable de la ville de Moscou a donné lieu à une série de rencontres de haut niveau. Objectif : accélérer la coopération entre l’Algérie et la Russie, notamment dans les secteurs industriels et commerciaux.

Le ministre de l’Industrie, Yahia Bachir, a accueilli une délégation russe menée par un ministre du gouvernement de Moscou, en présence de l’ambassadeur de Russie en Algérie, Alexeï Solomatine.

Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de relance des relations bilatérales entre Alger et Moscou. Les deux parties ont exprimé leur volonté de franchir un nouveau cap dans leur coopération, en mettant l’accent sur les secteurs industriels stratégiques.

Au cœur des échanges : l’identification de projets communs à forte valeur ajoutée, susceptibles de contribuer à la modernisation du tissu industriel algérien. Les discussions ont également porté sur le transfert de savoir-faire, considéré comme un levier essentiel pour accompagner le développement économique de l’Algérie.

Les responsables ont insisté sur la nécessité de créer un environnement favorable à l’investissement, en facilitant les partenariats entre entreprises des deux pays et en encourageant la mise en œuvre de projets concrets sur le terrain.

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Algérie – Russie : diversification des échanges commerciaux

Dans le même sillage, le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a reçu le ministre du gouvernement de Moscou, Sergueï Tcheriomine.

Cette rencontre a permis d’aborder un enjeu majeur pour l’économie algérienne : la diversification des exportations. Les deux parties ont souligné l’importance de réduire la dépendance aux hydrocarbures en développant des échanges dans d’autres secteurs.

Les discussions ont ainsi porté sur les moyens de renforcer les flux commerciaux entre les deux pays, notamment à travers la promotion des produits algériens sur le marché russe. Les responsables ont également évoqué les opportunités offertes dans les domaines des services, de la logistique et du commerce.

Par ailleurs, les deux parties ont alors insisté sur la nécessité de rapprocher les opérateurs économiques, en favorisant les contacts directs entre entreprises algériennes et russes.

Des perspectives concrètes pour les entreprises

Au-delà des déclarations d’intention, les échanges ont mis en avant des actions concrètes à mettre en œuvre à court et moyen terme. Parmi celles-ci figurent l’organisation de forums économiques, la participation à des salons internationaux et la création de mécanismes facilitant les investissements croisés.

Les responsables ont également évoqué l’importance de renforcer les infrastructures logistiques afin de fluidifier les échanges commerciaux entre les deux pays.

Cette dynamique devrait permettre aux entreprises algériennes d’accéder plus facilement au marché russe, tout en offrant aux investisseurs russes de nouvelles opportunités en Algérie.

À l’issue de ces rencontres, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à approfondir leur coopération. Cette volonté commune s’inscrit dans une vision stratégique visant à construire un partenariat durable, fondé sur des intérêts économiques partagés.

Dans un contexte international marqué par des recompositions économiques, le rapprochement entre Alger et Moscou apparaît alors comme une opportunité pour les deux pays de renforcer leur position et de diversifier leurs partenariats.