Algérie – Russie : Tebboune reçoit une lettre de Poutine

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu une lettre de son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux chefs d’États ont abordé plusieurs sujets, notamment ce qui concerne les relations bilatérales.

À l’occasion du 71ᵉ anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de Libération nationale, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a adressé ses chaleureuses félicitations au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé la présidence de la République cet après-midi.

Dans son message, le chef du Kremlin a souligné que les relations algéro-russes connaissent un développement dynamique, s’inscrivant dans « l’esprit d’un partenariat stratégique profond ».

Dans sa lettre, Poutine a exprimé à son homologue algérien sa conviction quant à la poursuite d’une coopération constructive sur les questions bilatérales et internationales d’actualité. Et ce, dans l’intérêt des deux peuples et au service du renforcement de la paix et de la stabilité en Afrique et au Moyen-Orient.

Enfin, le président russe a formulé ses vœux de santé et de succès au président Tebboune. Il a également souhaité au peuple algérien bonheur et prospérité.

Hommages internationaux à l’Algérie pour le 1ᵉʳ novembre

À l’occasion du 71ᵉ anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1ᵉʳ Novembre 1954, plusieurs dirigeants arabes, africains et européens ont adressé leurs félicitations à l’Algérie, saluant une date symbolique de la lutte anticoloniale.

Depuis Le Caire, le président du Parlement arabe, Mohamed Ben Ahmed Al Yamahi, a honoré le peuple algérien et ses dirigeants, qualifiant cette journée de « mémoire éternelle » pour la nation arabe. Il a souhaité à l’Algérie davantage de progrès et de prospérité sous la conduite du président Abdelmadjid Tebboune.

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a également rendu hommage au « courage et à l’esprit anticolonial » du peuple algérien, tout en appelant au renforcement des relations bilatérales entre Alger et Téhéran.

En Europe, le roi des Belges, Louis-Philippe Léopold Marie, a adressé un message de félicitations à M. Tebboune, soulignant l’amitié et la coopération entre les deux pays. Le président autrichien, Alexander Van der Bellen, a quant à lui salué les « excellentes relations algéro-autrichiennes », notamment dans les énergies renouvelables, et a loué le rôle actif de l’Algérie au Conseil de sécurité.

Le président égyptien a, pour sa part, réaffirmé sa volonté de consolider la coopération bilatérale et a souhaité santé et réussite au président Tebboune ainsi qu’au peuple algérien.

