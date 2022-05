Algérie-Russie : Tebboune reçoit Lavrov et une invitation de Poutine

Comme annoncé hier, le lundi 9 mai 2022, Sergueï Lavrov, le ministre Russe des Affaires étrangères, est en visite officielle en Algérie, ce mardi 10 mai. Ce dernier a été reçu par le ministre algérien des Affaires Étrangères, Ramtane Lamamra, à l’aéroport international Houari Boumediene, durant cette matinée.

Lavrov a débuté sa visite, qui coïncide avec le 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, en déposant une gerbe au sanctuaire du martyr, dans la capitale, a rapporté une chaîne de télévision russe.

Plus tard dans la journée, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Selon un communiqué de la présidence de la République, « Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reçoit le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et la délégation qui l’accompagne ».

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé, ce mardi, avoir transmis une invitation du président Vladimir Poutine au président Tebboune, afin qu’il se rende à Moscou, dans le cadre du développement des relations entre les deux pays, dans tous les domaines.

Déclarations de Lavrov après sa rencontre avec Tebboune

Dans des déclarations à l’issue de sa rencontre avec le président de la République, Sergueï Lavrov a souligné que Moscou appréciait hautement les positions équilibrées de l’Algérie concernant l’opération militaire en Ukraine, que ce soit dans le domaine des relations bilatérales ou dans les enceintes internationales.

Lavrov a déclaré » Nous avons informé l’Algérie des derniers développements de l’opération militaire russe dans le Donbass « . Mais aussi que » La position arabe sur les développements en Ukraine est équilibrée et bonne. »

Lavrov a souligné que le renforcement de la coopération bilatérale sera au centre de la réunion du comité intergouvernemental, qui se tiendra prochainement en Algérie, et que son pays est prêt à offrir davantage de bourses aux étudiants algériens.

« Toutes ces années, nous avons activement développé la coopération commerciale et économique », a déclaré Lavrov, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. « Compte tenu du développement rapide des relations entre les deux pays, et afin de maintenir un haut niveau d’interaction, les deux parties envisagent de conclure un nouveau document stratégique qui reflète la nouvelle qualité de nos relations », a-t-il ajouté. Dans ce même sillage, le ministre russe des Affaires étrangères a aussi évoqué des discussions à propos » de la coopération avec l’Algérie dans les domaines militaire et technique. »

Lors de la rencontre, la question du Mali a aussi été abordée, Sergueï Lavrov a dit à ce propos que » l’imposition de sanctions aux dirigeants actuels au Mali est exagérée « . En ajoutant à ce sujet que » l’accord d’Alger de 2015 est la base d’une solution politique au Mali « .

Pour finir, Sergueï Lavrov a aussi déclaré que diverses questions internationales ont été abordées, y compris le travail de l’OPEP +.