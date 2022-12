Algérie–Russie : quel programme pour la visite de Tebboune à Moscou ?

Alger et Moscou préparent le terrain pour signer un accord de partenariat stratégique sur les affaires économiques et militaires lors de la prochaine visite du président Abdelmadjid Tebboune en Russie vers la fin de ce mois de décembre 2022.

En mai 2020, le président russe Vladimir Poutine a invité son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, à se rendre à Moscou, mais la pandémie de Covid-19 l’a empêché de faire le voyage. La Russie a renouvelé l’invitation en juillet 2022, lors d’un appel téléphonique entre les deux présidents.

Cependant, Alger n’a pas encore confirmé si la visite de Tebboune aura lieu prochainement. Les autorités souhaitent d’abord achever les arrangements relatifs aux accords de partenariat russo-algériens avant d’annoncer la date exacte du voyage.

La coopération militaire au cœur du programme

Le 8 novembre, l’envoyé spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l’Afrique et vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a affirmé aux journalistes que Moscou attendait la décision d’Alger concernant le voyage de M. Tebboune, révélant que la visite pourrait avoir lieu d’ici la fin de l’année (2022 NDLR).

Plus tard, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a déclaré en marge du Forum de Paris sur la paix : « Nous espérons que la visite aura lieu avant la fin de l’année. Et à l’heure actuelle, nous sommes activement et positivement engagés dans sa préparation ».

« Nous avons un programme de coopération à grande échelle et à long terme. L’Algérie et la Russie sont des partenaires importants l’un pour l’autre, et nous menons un dialogue politique de haut niveau. Nous espérons que la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Russie marquera le début d’une nouvelle étape dans nos relations », a ajouté Ramtane Lamamra.

Lors de sa visite, le président Tebboune devrait conclure plusieurs accords avec son homologue russe, Vladimir Poutine, dont la signature d’un mégacontrat militaire.

L’Armée nationale populaire (ANP) désire, en particulier, acquérir des sous-marins, des avions furtifs Soukhoï Su-75 « Checkmate », des bombardiers Su-34 et des chasseurs Su-30. L’ANP veut également se renforcer avec les nouveaux systèmes de défense aérienne, tels que le S-400, le Viking et l’Antey-4000.

Pour rappel, le budget de défense de l’Algérie pourrait augmenter de 130 % pour atteindre 22,6 milliards de dollars, selon le projet de loi de finances 2023. Cela en ferait le plus gros budget militaire d’Afrique.

Industrie pharmaceutique : l’Algérie et la Russie examinent des projets de partenariat

Ce dimanche 18 décembre, le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu, au siège du ministère, l’ambassadeur de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev. Les deux parties ont, notamment, passé en revue les projets de partenariat dans l’industrie pharmaceutique en vue de leur finalisation.

Il figurait aussi dans l’ordre du jour, le « projet de mémorandum d’entente entre l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) et l’Institut d’État des médicaments et de bonnes pratiques de la Fédération de Russie ».

Le ministre algérien et l’ambassadeur russe ont convenu d’accélérer le traitement, par la partie russe, de ces différents projets en vue d’une signature prochaine d’un partenariat afin « d’encourager la coopération entre les institutions pharmaceutiques des deux pays ».

Du reste, l’audience a permis de passer en revue les opportunités de coopération entre le groupe public Saidal et le groupe Biocad pour la production des anticancéreux. Il s’est aussi agi d’étudier les perspectives d’élargir l’accord de coopération à d’autres opérateurs russes afin de consolider le partenariat pharmaceutique bilatéral entre l’Algérie et la Russie.