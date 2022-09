Algérie – Russie : quand les achats d’armes agacent les américains

Après le sénateur américain du parti républicain de Floride, Marco Rubio, des membres du Congrès américain ont adressé une lettre au Secrétaire d’État, Antony Blinken, à travers laquelle ils lui ont exprimé leur inquiétude quant aux relations entre l’Algérie et la Russie, notamment dans le domaine militaire.

Hier, 27 membres du Congrès américain ont adressé une lettre au Secrétaire d’État, Antony Blinken, pour lui faire part de leurs préoccupations concernant les relations, « toujours croissantes », qui lient l’Algérie et la Russie.

Dans leur lettre, les 27 signataires ont indiqué que « la Russie est le premier fournisseur d’armes pour l’Algérie ». Avec, d’après eux, « un contrat d’une valeur totale de plus de 7 milliards de dollars, signé l’an dernier ».

« L’Algérie, 3ᵉ importateur d’armes russes au monde »

En outre, les 27 membres du Congrès américain ont souligné le fait que « l’Algérie aurait accepté d’acquérir des avions de chasse russes très développés, tels que le Sukhoi 57, que la Russie aurait refusé de vendre à aucun autre pays jusqu’à présent ». Ainsi, poursuivent les contestataires, « ces échanges militaires font de l’Algérie le troisième plus grand importateur d’armes russes dans le monde ».

En s’adressant au Secrétaire d’État, les 27 députés ont rappelé le fait « qu’en 2017, le Congrès avait adopté la loi Countering America’s adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) ». Notant que cette loi « permet au Président américain d’imposer des sanctions contre toute partie s’engageant sciemment dans une transaction importante avec des représentants des secteurs de la défense ou du renseignement du Gouvernement de la Fédération de Russie ».

Pour les 27 députés américains, « le récent achat d’armes entre l’Algérie et la Russie serait clairement considéré comme une transaction importante, en vertu de la CAATSA ». « Pourtant, aucune sanction à votre disposition n’a été élaborée par le Département d’État », ont-ils encore souligné.

Des députés américains appellent à sanctionner l’Algérie

Pour argumenter leur position contre l’Algérie, ces 27 membres du Congrès américain ont expliqué le fait que « la Russie aurait besoin de fonds pour continuer de financer la guerre en Ukraine ». Notamment « après avoir suspendu les livraisons de gaz naturel russe vers les pays européens, ce qui aurait eu un impact sur les revenus de l’État », ont-ils noté.

Ainsi, poursuit les 27 signataires, « il est crucial que le Président Biden et son administration se préparent pour sanctionner ceux qui tentent de financer le Gouvernement russe et sa machine de guerre, à travers l’achat d’équipements militaires ».

« Par conséquent, nous vous demandons de commencer à appliquer immédiatement des sanctions importantes contre les membres du Gouvernement algérien qui ont été impliqués dans l’achat d’armes russes. Les États-Unis doivent envoyer un message clair au monde que le soutien apporté à Vladimir Poutine et les efforts de guerre barbare de son régime ne seront pas tolérés », conclut la lettre des 27 députés américains.

Le sénateur Marco Rubio inquiet des relations entre l’Algérie et la Russie

Dans ce méme contexte, il convient de rappeler que le 15 septembre dernier, le sénateur américain du parti républicain de Floride, Marco Rubio, avait adressé une lettre au Secrétaire Blinken, à travers laquelle « il s’était dit inquiet des achats de matériel de défense en cours entre l’Algérie et la Russie ». Et ce, en saisissant l’occasion pour rappeler aussi la loi « Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act».

En effet, le sénateur du parti républicain avait noté le fait que « l’Algérie figurait parmi les principaux acheteurs mondiaux d’équipements militaires russes », avec « un contrat de plus de 7 milliards de dollars en 2021 ».