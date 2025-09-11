Algérie – Russie : le numérique au cœur d’une coopération renforcée

La coopération technologique entre l’Algérie et la Russie franchit un nouveau cap. Après plusieurs avancées bilatérales cette année, Moscou mise sur le numérique pour consolider sa présence à Alger en organisant une mission d’affaires numérique les 27 et 28 septembre.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, l’ambassade de la Fédération de Russie en Algérie annonce l’organisation d’une mission d’affaires numériques numérique, prévue ce mois de septembre à Alger.

Le Chef de la Mission économique de la Russie en Algérie, Ivan Nalitch, explique l’objectif de cet événement :

« Le but est de renforcer les liens entre les opérateurs économiques de nos pays. C’est pour cela que nous organisons la session B2B le 27 septembre à l’Hôtel Sofitel. Nous espérons attirer un maximum d’entreprises algériennes qui pourront échanger directement avec les sociétés numériques russes lors de cette session de networking. »

L’IA et la transformation numérique au centre des échanges

La mission ne se limite pas au volet économique. Les discussions institutionnelles mettront également en lumière l’intelligence artificielle et la transformation numérique, avec un accent particulier sur le partage d’expériences entre les deux pays.

Le Centre de la coopération internationale en TIC, le Centre des technologies industrielles, ainsi que plusieurs acteurs russes du secteur, participeront aux échanges. Les débats porteront sur le rôle stratégique de l’IA à l’ère du développement technologique, notamment dans les domaines sensibles des finances, de la cybersécurité, des télécommunications et de la médecine.

Algérie – Russie : un partenariat énergétique et minier en plein essor

Le ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a reçu le 8 septembre dernier à Alger le vice-ministre russe de l’Énergie, Roman Marshavin, en marge de la 4ᵉ édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025). Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables.

Les deux responsables ont évoqué les opportunités offertes par le partenariat entre Sonatrach et Gazprom, notamment dans les hydrocarbures, la recherche, l’exploitation et le développement des gisements pétroliers et gaziers. Les échanges ont également abordé les projets liés à l’hydrogène vert, à l’énergie solaire photovoltaïque et au raccordement électrique régional.

De plus, Arkab et Marshavin ont aussi discuté de l’usage pacifique des technologies nucléaires, en particulier pour la production de radio-pharmaceutiques destinés à la lutte contre le cancer, à travers une coopération entre le COMENA et Rosatom.

Le ministre a invité les entreprises russes à investir dans le secteur minier algérien, tandis que son homologue a réaffirmé l’intérêt des sociétés russes pour le marché algérien. Les deux parties ont enfin salué leur coordination dans les fora internationaux, particulièrement au sein de l’OPEP+ et du Forum des pays exportateurs de gaz, soulignant leur engagement commun en faveur de la stabilité des marchés mondiaux de l’énergie.