Algérie – Russie : le 1er bombardier d’eau Beriev Be-200 bientôt livré

En août 2021, au lendemain des incendies qui ont ravagé la Kabylie, les pouvoirs publics ont décidé d’acquérir des avions spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt. Le choix du ministère de la Défense s’était porté sur l’avion bombardier d’eau, Beriev Be-200, du constructeur russe, Beriev Aircraft Company.

Les services concernés du MDN ont alors entamé les négociations avec ladite compagnie pour l’achat de quatre (4) hydravions BE-200. Des appareils avec une capacité de 13 000 litres et pouvant intervenir dans des conditions météo « extrêmes et complexes ».

Mais un an plus tard, quasiment jour pour jour, une autre série de feux de forêt dévastateurs se déclenche, cette fois à l’est du pays, sans que le fournisseur n’ait le temps de livrer aucun des avions de la commande. L’État a dû alors affréter en toute urgence un avion bombardier d’eau auprès de la Fédération de Russie. Il s’agissait justement d’un Beriev Be-200.

Pour l’été 2023, l’Algérie ne devrait cependant pas être prise au dépourvu dans la lutte contre les éventuels incendies de forêt. Et pour cause, le site spécialisé menadefense.net a fait savoir, ce 4 janvier 2023, que « le premier avion bombardier d’eau Beriev Be-200 a fini sa campagne de tests de vol et sera bientôt livré à l’Algérie ».

Plusieurs comptes Twitter de journalistes experts dans les questions de défense et de sécurité ont publié une photo de l’appareil provenant de l’usine de Taganrog (sud-ouest de la Russie).

Première photo de l’avion de lutte anti incendies Beriev Be 200 SE construit pour l’#Algerie il sera livré les prochaines semaines pic.twitter.com/S2lWuVGuKR — Secretdifa3 Akram Kharief (@secretdifa3) January 4, 2023

Beriev Be-200, un appareil qui a fait ses preuves lors des feux de forêt de 2022

Ce premier Beriev Be-200SE (version la plus récente) fait partie d’un lot de 4 appareils que le MDN a commandés en août 2021. Il s’agit d’un avion multimissions qui peut servir à l’intervention maritime, dans la recherche et le sauvetage, ainsi que pour le transport de personnel ou comme cargo.

Un premier test en situation réelle du bombardier d’eau russe a pu être opéré pendant l’été 2022, lorsque l’Algérie l’a affrété pendant 3 mois pour lutter contre les incendies de forêt dans l’est du pays. L’appareil avait effectué 45 missions de largage (140 opérations) et déversé 800 tonnes d’eau. En raison de la surutilisation, l’hydravion était toutefois tombé en panne.

Notre source précise que ce test a permis de déterminer les lieux appropriés pour « le prépositionnement et le réapprovisionnement » de l’appareil. N’étant pas encore optimisés pour les reliefs algériens, les experts ont recommandé de « renforcer la flotte de BE-200 par des avions plus petits et plus agiles et par des hélicoptères ».

En outre, le test d’écopage du bombardier d’eau dans les barrages et les lacs n’a pas été concluant à cause du « très mauvais entretien des barrages et de la présence excessive de déchets organiques flottants sur la surface des lacs ». Dès lors, les autorités locales ont entamé des travaux de curage et de nettoyage des plans d’eau pour préparer les prochaines campagnes de lutte contre les incendies.

Rappelons que, d’ici l’été 2023, l’Algérie devrait disposer de deux Beriev BE 200SE. Les deux autres appareils viendront renforcer la flotte prochainement. Les hydravions seront pilotés par des équipages algériens, et leur entretien assuré par des ingénieurs locaux qui ont accompagné leur construction en Russie.