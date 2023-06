Algérie – Russie : la date de la visite de Tebboune à Moscou fixée ?

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été invité par la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, pour une visite officielle en Russie prévue au mois de mai 2023. Cependant, cette visite n’a pas encore eu lieu et aucune des parties n’a fait de déclaration à ce sujet. Selon le journal Al Arabi El Djadid, cette visite aura lieu cette semaine, le 14 juin à Moscou, et durera 3 jours. Cette rencontre sera une occasion pour faire le point sur les relations bilatérales et signer certains accords.

La visite du chef de l’État algérien en Russie a déjà été évoquée entre Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine le 31 janvier 2022 lors d’un appel téléphonique entre les deux chefs d’État. Lors de sa visite en Algérie, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait annoncé que cette visite est importante pour les deux pays.

Les deux hauts responsables devront discuter de la coopération entre les deux pays, notamment le document de « Coopération stratégique approfondie » qui a été annoncé depuis plusieurs mois. Cette visite est un signe de la bonne santé des relations bilatérales entre l’Algérie et la Russie, qui ont été solides depuis longtemps.

Une visite qui s’inscrit dans un contexte géopolitique compliqué

La visite du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune en Russie s’inscrit dans un contexte géopolitique compliqué pour les Russes, qui mènent une guerre contre l’Ukraine. Cette rencontre sera donc une occasion pour les deux pays de renforcer leur coopération dans un contexte international difficile.

Les deux chefs d’État algérien et russe devront également discuter des questions régionales et internationales, notamment la situation en Libye et au Mali, ainsi que les défis sécuritaires et économiques auxquels font face les deux pays.