Algérie – Russie : entretien entre Lamamra et Lavrov

En visite de travail en Russie, en compagnie des ministres des Affaires étrangères du Groupe de contact arabe, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, a rencontré aujourd’hui son homologue russe Sergei Lavrov.

C’est à Moscou, lors d’une séance de travail, que Lamamra a rencontre Lavrov afin de lancer des concertations avec la partie russe et de contribuer à trouver une solution diplomatique à la guerre en Ukraine.

La réunion s’est tenue en présence des ministres des Affaires étrangères de la Jordanie, du Soudan, de l’Irak et de l’Égypte, en sus du Secrétaire général de la Ligue arabe.

« Les entretiens avec les hauts responsables russes ont porté sur les principaux axes de la coopération entre l’Algérie et la Russie, ainsi que les voies et moyens de la renforcer dans divers domaines, en sus des questions relatives à la préparation des prochaines échéances bilatérales, et ce, pour imprimer une nouvelle dynamique aux mécanismes régissant les relations stratégiques unissant les deux pays », lit-on dans le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères.

Après Moscou, place à Varsovie

La tournée de Ramtane Lamamra ne s’arrete pas à Moscou. En effet, le chef de la diplomatie algérienne conduira la délégation arabe qui se rendra ensuite à Varsovie où il doit rencontrer la partie ukrainienne.

Cette tournée s’inscrit dans le cadre du programme d’action du Groupe de contact arabe au niveau ministériel, dont la création a été approuvée par le Conseil des ministres de la Ligue arabe lors de sa 157e session, tenue le 9 mars dernier au Caire, pour suivre et mener les concertations et les contacts nécessaires avec les parties concernées par la question ukrainienne, afin de contribuer à trouver une solution diplomatique à la crise.