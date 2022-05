Algérie : réouverture des frontières avec la Tunisie et la Libye

En raison de la chute des échanges commerciaux, des perturbations au niveau des liaisons aériennes et terrestres et des lourdes répercussions économiques, les pays du monde entier ont pleinement ressenti l’impact de la crise sanitaire.

Dans ce sillage et sur ordre du président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, l’ouverture des frontières terrestres en direction de la Tunisie mais aussi de la Libye a été ordonnée pour permettre la réalisation des opérations d’exportation légales en devises.

En effet, une correspondance portant la mention « Réouverture des postes frontaliers pour des raisons commerciales » a été envoyée au Premier ministre algérien, Aïmene Benabderrahmane, et au ministre de l’Intérieur à savoir Kamel Beldjoud qui ont été informés de l’accord de Tebboune pour la reprise des échanges commerciaux uniquement vers la Tunisie et la Libye et ne concerne aucunement le Mali et le Niger.

A noter que le ministère des commerces avait reçu des demandes de la part des opérateurs économiques sollicitant l’ouverture des frontières terrestres avec des pays voisins comme la Tunisie et la Libye, leurs permettant ainsi d’éviter toutes sortes de difficultés qui peuvent les freiner dans l’exportation des marchandises sur les marchés tunisiens et libyens.

Les frontières terrestres restent fermées pour le transport des voyageurs

Pour se rendre en Algérie, il ne reste qu’une seule option aux Algériens désireux de se rendre en Tunisie tout comme aux Tunisiens souhaitant voyager en Algérie : celle de prendre l’avion. Il s’agit d’une situation qui persiste depuis que, il y a maintenant deux ans, les frontières terrestres ont été fermées entre les deux pays suite à la pandémie de Covid-19. Cependant, avec l’amélioration des conditions sanitaires, de plus en plus de voix dans les deux pays s’élèvent pour réclamer la réouverture des frontières et autoriser les déplacements terrestres entre ces deux pays.

Devant cette impossibilité de se déplacer par voie routière, le tourisme tunisien voit disparaître un grand nombre de touristes algériens. Ceux-ci, qui ont choisi la Tunisie pour leurs vacances, sont aussi touchés par ces mesures de fermeture des frontières. Beaucoup parmi les professionnels du tourisme tunisien ainsi que les ressortissants algériens nourrissent également l’espoir de voir les postes frontières entre ces deux pays bientôt rouverts, surtout avec l’amélioration des conditions sanitaires.

Toutefois la décision du président de la république, Abdelmadjid Tebboune, ne concerne que les échanges à caractère commercial. Ainsi, les touristes algériens et tunisiens n’ont qu’à attendre une prochaine décision du gouvernement algérien à ce sujet.