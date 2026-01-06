Algérie – RD Congo : un groupe du FBI présent au stade pour cette raison

L’équipe nationale d’Algérie affrontera, dans quelques heures, la République démocratique du Congo au stade Moulay Hassan de Rabat, pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2025. Une affiche très attendue sur le plan sportif, mais également marquée par un fait pour le moins inhabituel : la présence d’un groupe d’agents du FBI au sein du dispositif de sécurité, une information qui a rapidement suscité de nombreuses interrogations.

D’après les précisions apportées par le média français RMC Sport, cette présence américaine s’inscrit dans le cadre d’une mission d’observation et de coopération sécuritaire internationale. Les agents du Federal Bureau of Investigation sont conduits par Douglas Olson, directeur des opérations au sein de la division des services d’intervention sur le terrain, et Kevin Kowalski, directeur adjoint du groupe d’intervention en situation d’urgence. Leur mission a débuté il y a plusieurs jours déjà, en marge des rencontres de la CAN.

Ces responsables ont notamment assisté au match Maroc–Tanzanie, disputé récemment à Rabat, afin d’évaluer le dispositif sécuritaire mis en place par les autorités marocaines. Le déploiement des unités de terrain, les différents niveaux de filtrage et de contrôle aux abords du stade, l’utilisation de systèmes de vidéosurveillance de haute précision ainsi que le recours à des drones ont été scrupuleusement analysés. Aucun détail n’a été laissé au hasard dans cette phase d’observation.

Focus sur les supporters étrangers

Pour le choc de cet après-midi entre l’Algérie et la RD Congo, l’attention du FBI sera principalement portée sur l’accueil, la gestion et l’encadrement des supporters étrangers. Cet aspect est considéré comme un élément clé dans l’organisation des grandes compétitions internationales, notamment en matière de prévention des incidents et de gestion des flux de spectateurs.

L’objectif principal de cette visite est de recueillir un maximum d’enseignements en prévision de la Coupe du monde 2026, qui sera organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada. La FIFA impose en effet une coopération sécuritaire renforcée entre les pays hôtes et les partenaires internationaux afin de garantir le bon déroulement de l’événement.

Cette collaboration entre le Maroc et les États-Unis ne devrait pas s’arrêter à la CAN-2025. Elle est appelée à se poursuivre dans les années à venir, notamment en vue de la Coupe du monde 2030, qui sera coorganisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc.