Algérie – RD Congo : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

L’équipe d’Algérie s’apprête à entrer dans une phase décisive de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2025 en affrontant la RD Congo, ce mardi, dans le cadre des huitièmes de finale. Une rencontre à enjeu majeur pour les Verts, déterminés à poursuivre leur parcours et à décrocher une place en quarts de finale.

Impressionnants lors de la phase de groupes, bouclée avec un sans-faute grâce à trois victoires en autant de sorties, les protégés de Vladimir Petkovic s’apprêtent désormais à affronter un adversaire d’un tout autre calibre. Conscient de la difficulté de la mission, le sélectionneur national a tenu à prévenir ses joueurs. « C’est un match très important. Nous allons affronter une équipe solide et en pleine confiance. Ce sera une rencontre compliquée, mais nous devons croire en nos qualités, imposer notre jeu et aller chercher la qualification », a déclaré Petkovic en conférence de presse, affichant néanmoins une confiance mesurée.

Le technicien bosnien a également souligné les forces de la sélection congolaise, mettant l’accent sur son organisation et sa rigueur défensive. « La RD Congo est une équipe équilibrée, avec des joueurs complémentaires et une mentalité positive. Ils l’ont démontré lors du premier tour. Nous devrons rester vigilants tout en ayant confiance en nous-mêmes », a-t-il expliqué, avant d’ajouter que certaines failles existent et devront être exploitées intelligemment.

Test révélateur pour les Verts

Les Verts sont pleinement conscients qu’ils devront hausser leur niveau de jeu pour franchir cet obstacle. En face, les Léopards, dirigés par le Français Sébastien Desabre, ont montré de solides arguments durant la phase de groupes, terminée sans la moindre défaite, avec deux victoires et un match nul. Une équipe athlétique, capable d’exercer un pressing intense et de faire la différence dans les duels.

La RD Congo traverse d’ailleurs une période faste, enchaînant huit rencontres consécutives sans défaite, toutes compétitions confondues, ce qui renforce davantage la difficulté du défi qui attend la sélection algérienne.

À cela s’ajoutent quelques contraintes pour le staff technique national. Vladimir Petkovic devra composer sans trois défenseurs importants : Samir Chergui et Jaouen Hadjam, forfaits sur blessure, ainsi que Rayan Aït-Nouri, cloué au lit par une forte grippe. Des absences notables qui compliquent les choix tactiques, sans entamer pour autant la détermination du groupe.

À la veille de ce rendez-vous capital, l’ambiance au sein du camp algérien se veut sereine et studieuse. Concentrés et pleinement conscients de l’enjeu, les joueurs affichent une grande motivation et une volonté collective de franchir un nouveau cap dans cette compétition continentale.

La rencontre sera dirigée par un quatuor arbitral égyptien emmené par Mohamed Maârouf Eid Mansour, assisté de Mahmoud Ahmed Kamel Aboulregal et Ahmed Houssam Taha Ibrahim, tandis qu’Amin Mohamed Omar officiera comme quatrième arbitre.

En cas de qualification, l’Algérie affrontera en quarts de finale le vainqueur du duel entre le Nigeria et le Mozambique. Une perspective qui pousse les Verts à rester focalisés sur l’objectif immédiat : écarter l’obstacle congolais et continuer à faire rêver tout un peuple.

À quelle heure et sur quelles chaines suivre le match ?

Le match sera sans doute suivi avec grand intérêt par les supporters algériens, qui ont à cœur voir la sélection de leur pays atteindre les quarts de finale et rejoindre ainsi la cours des grands. Le coup d’envoi du match Algérie-RD Congo sera donné à 17h.

Les supporters algériens peuvent le suivre le direct sur le petit écran sur la chaine nationale terrestre (El-Owla), beIN Sports 1 (France) ainsi que la chaine sportive allemande Sportdigital Fussball.

