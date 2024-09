Algérie-Qatar: Vers un accord pour la production locale du lait infantile

Le partenariat algéro-qatari pour la production du lait en poudre est amené à s’élargir. Le Ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a rencontré jeudi, l’ambassadeur du Qatar et un conseiller de la société qatarie « Baladna » pour explorer cette opportunité prometteuse.

Les deux parties ont convenu de signer un mémorandum d’entente avant la fin du mois en cours. Il prévoit d’établir la production de lait infantile avec une capacité de 30.000 tonnes. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre du projet intégré algéro-qatari pour la production du lait en poudre.

La société qatarie « Baladna » a ainsi présenté ses capacités en matière de production de lait infantile. Elle a exprimé son entière volonté de « concrétiser » ce projet. Ali Aoun a de son côté, réaffirmé l’engagement de l’Etat à « soutenir cette initiative ». Il a de ce fait, donné des instructions précises pour accélérer sa réalisation.

Partenariat algéro-Qatari : Une vision ambitieuse pour la révolution laitière en Algérie

Rappelons qu’en avril dernier, un accord-cadre a été signé entre le ministère de l’Agriculture et « Baladna ». Cet accord concerne la réalisation d’un projet intégré pour la production de lait en poudre dans le sud algérien. La première phase de ce projet a débuté en septembre, sur une superficie de 117.000 hectares dans la commune de Timokten, daïra d’Aoulef à Adrar.

Ce mégaprojet, fruit d’un partenariat entre le Fonds national d’investissement (FNI) et « Baladna », mobilise plus de 3,5 milliards USD d’investissements. La première phase devrait être opérationnelle d’ici 2026.

Par ailleurs, la région abritera une ferme intégrée avec plus de 270.000 têtes de bétail. Elle devrait produire près de 1,7 milliard de litres de lait par an, utilisant les technologies les plus modernes en matière d’élevage et d’industrie laitière. Ce projet respectera les normes de qualité tout en intégrant des pratiques durables pour l’environnement.

Objectifs: Couvrir 50% des besoins nationaux

Ce projet permettra de couvrir 50 % des besoins nationaux en lait en poudre. Il alimentera également le marché local en viande rouge tout en créant environ 5.000 emplois directs. De plus, il contribuera à la production de céréales et d’aliments pour bétail, favorisant ainsi une rotation des cultures efficace.

En outre, le projet générera des emplois temporaires. Environ 10.000 postes seront créés durant la phase de construction des infrastructures nécessaires. À l’avenir, les responsables du projet envisagent d’étendre cette initiative à d’autres régions d’Algérie. Cela inclura la culture des aliments pour bétail, l’élevage, la production de lait et de viande rouge.

L’initiative « Baladna » représente une avancée notable pour l’Algérie. Elle promet non seulement de répondre aux besoins alimentaires du pays mais aussi d’assurer des emplois et de dynamiser l’économie locale. Le projet est un modèle de coopération entre l’Algérie et le Qatar, illustrant le potentiel d’un partenariat fructueux.

