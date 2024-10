Algérie – Qatar : signature de 3 accords d’entente dans des secteurs stratégiques

La première édition de l’exposition des produits algériens au Qatar, qui s’est déroulée du 22 au 26 octobre 2024 à Doha, a permis de mettre en lumière le potentiel et la diversité économique de l’Algérie. Un événement prestigieux qui s’est soldé par la signature de plusieurs accords de partenariat entre les deux nations.

Cette foire a rassemblé plus de 150 entreprises algériennes et plusieurs sociétés qataries. Permettant de nouer des contacts stratégiques et de consolider la coopération entre l’Algérie et le Qatar.

Par ailleurs, il y a quelques jours, Tayeb Zitouni, le ministre algérien du Commerce, a rencontré plusieurs hommes d’affaires influents au Qatar. La réunion a porté sur la promotion de collaborations stratégiques dans différents secteurs économiques. Notamment les énergies renouvelables, l’agriculture, l’industrie, et les grandes surfaces commerciales.

Exposition des produits algériens au Qatar : un événement soldé par un vif intérêt des investisseurs

La rencontre à Doha a vu la participation de divers représentants de l’économie algérienne. Dont des membres de l’Union nationale des entrepreneurs publics et du Conseil du renouveau économique algérien (CREA). Ainsi que des figures de premier plan du monde des affaires qataris, dont Cheikh Fayçal Bin Qassim Al Thani. Qui ont exprimé leur vif intérêt pour le marché algérien.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie et Chine : vers une coopération renforcée dans le domaine nucléaire pacifique

La construction de réseaux de distribution et de surfaces commerciales semblent être eu cœur des priorités d’investissement du Qatar en Algérie. Des initiatives essentielles pour la dynamisation de l’économie locale. Qui permettront non seulement la création d’opportunités d’emploi. Mais également la stimulation de l’activité commerciale et l’attrait d marché algérien pour les investisseurs étrangers.

Signature de 3 accords d’entente entre l’Algérie et le Qatar avec des perspectives prometteuses

Après le projet Baladna qui semble porter ses fruits, de nouveaux investissements réunissant l’Algérie et le Qatar se préparent et verront le jour prochainement.

Voici les accords signés entre l’Algérie et le Qatar. À l’issue de la première édition de l’exposition des produits algériens à Doha :

Mémorandum d’entente entre le groupe algérien Ferrovial et le groupe qatari Shahin Bin Mohammed Bin Al-Hadan Al-Muhannadi ;

Accord dans le secteur de la santé entre la société pharmaceutique algérienne IMGSA et le groupe qatari Mohammed Bin Mohammed Holding ;

IMGSA et le groupe qatari Mohammed Bin Mohammed Holding ; Accord de partenariat entre le groupe algérien Divindus et le Conseil international des affaires du Qatar (ayant comme cible le secteur de l’immobilier et la construction métallique) ;

🟢 À LIRE AUSSI : Netflix sous le feu des critiques suite à la suppression des films palestiniens

En somme, le ministre du Commerce se dit satisfait des partenariats déjà en place. Ainsi, ces nouveaux accords témoignent de la confiance mutuelle entre les deux nations. Et de leur volonté commune de stimuler la croissance économique de part et d’autre.