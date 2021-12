Algérie – Qatar : le sélectionneur qatari s’exprime sur la rencontre

En marge de la rencontre qui va opposer l’équipe nationale A’ à contre son homologue qatarie, entrant dans le cadre des demi-finales de la Coupe Arabe 2021 au Qatar, le sélectionneur nationale de l’équipe adverse, Félix Sánchez Bas en l’occurrence, s’est exprimer sur plusieurs points à cet effet.

En effet, et lors d’une conférence de presse, le coach espagnol n’a pas nié que le choc face à l’Algérie sera sans doute une forte confrontation, vu le niveau élevé des deux équipes, où il a déclaré : » nous sommes les champions d’Asie, et nous le méritons, et notre adversaire est le champion d’Afrique, et il mérite pleinement ce couronnement aussi. Le match de demain sera grand, car nous avons le même objectif « .

Sánchez affirme sa connaissance de l’équipe nationale algérienne

En outre, et concernant sa connaissance de l’équipe nationale algérienne, qui n’est pas venue au Qatar avec ses stars professionnelles, Félix Sánchez a souligné : » je connais les éléments de l’équipe d’Algérie présentes ici, je ne parlerai pas beaucoup de ce sujet, je sais très bien la composition de l’adversaire « .

Par ailleurs, l’Espagnol n’a pas manqué à affirmer sa détermination et la motivation de ses joueurs à remporter ce match et se qualifier à la finale.

Pour rappel, les rencontres des demi-finales commenceront ce mercredi 15 décembre, à partir de 16 heures (heure algérienne), avec le match de la Tunisie contre l’Égypte, et ce, avant le choc de l’Algérie et le Qatar, prévu à partir de 20 heures du même jour.