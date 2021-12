Algérie-Qatar : le capitaine de l’équipe qatarie affiche ses ambitions

Deux jours seulement nous séparent du grand match des demi-finales de la Coupe Arabe 2021 au Qatar, face à l’équipe qatarie A’. En effet, les hommes de Madjid Bougherra affronteront ce mercredi 15 décembre, leurs homologues qataris, à partir de 20 heures (heure algérienne).

Sur ce, le capitaine de l’équipe adverse, Hassan Al Haidos, s’est exprimé à la presse quant à cette confrontation qualifiée de « décisive ».

Le numéro 10 de la sélection qatari A’ a déclaré que le match de demi-finale contre l’Algérie va être très difficile, en raison que la sélection contient des joueurs du plus haut niveau et avec beaucoup d’expérience.

« Notre objectif est de continuer et tenir le plus longtemps dans ce championnat, afin de remporter le titre pour la première fois dans l’histoire du football qatari. Nous devons travailler plus dur et faire beaucoup d’efforts, car le match de la demi-finale sera sans doute très difficile », poursuit-il.

Interrogé sur l’équipe qu’il préfère affronter en finale s’il se qualifie, Hassan Al Haidos a révélé : « nous nous concentrons maintenant sur le match contre l’Algérie, nous espérons nous qualifier d’abord, puis nous pensons à la prochaine confrontation ».

» Nous allons affronter une grande équipe » (Alaaeldin)

De son côté, l’attaquant qatari Ahmed Alaaeldin a fait savoir à la presse : « face à l’Algérie, il faut se concentrer non seulement sur la préparation, mais aussi pendant le match, et je pense que la concentration sera notre arme la plus importante si nous voulons remporter ce match ».

Par ailleurs, ce dernier n’a pas manqué à déclaré : « nous allons affronter une grande équipe qui contient des stars avec un grand potentiel », avant d’ajouter : « nous devons oublier la victoire avec le score lourd contre les Émirats arabes unis en quart de finale et nous concentrer sur le prochain match ».