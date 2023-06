Algérie prolonge sa réduction volontaire de production de pétrole jusqu’à fin 2024 (OPEP+)

Dans une annonce officielle faite dimanche, le ministère de l’Énergie et des Mines a déclaré que l’Algérie a décidé de prolonger sa réduction volontaire de production de pétrole de 48 000 barils par jour jusqu’à la fin de l’année 2024. Cette décision a été prise en coordination avec les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+).

La réduction volontaire de production de pétrole de 48 000 barils par jour sera maintenue à partir du niveau de production requis, conformément à ce qui a été convenu lors de la 35e réunion ministérielle de l’Opep+ qui s’est tenue le 4 juin 2023. Cette décision intervient après que les pays participants à l’accord Opep+ aient annoncé des réductions volontaires en avril dernier.

Mohamed Arkab, le ministre de l’Énergie et des Mines, a pris part aux réunions de l’Opep qui se sont déroulées ce week-end à Vienne. Il a participé à la 186e réunion de la Conférence de l’Opep ainsi qu’à la 49e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et à la 35e réunion ministérielle Opep et non-Opep (Opep+). Au cours de ces réunions, les ministres en charge du secteur du pétrole ont discuté de la situation actuelle du marché pétrolier international et de ses perspectives à court terme.

Une vigilance envers le marché pétrolier international

Après les réunions, Mohamed Arkab a souligné que les pays de l’Opep+ étaient attentifs à l’évolution des fondamentaux du marché pétrolier international. Selon le ministre, la conjoncture économique mondiale connaîtra une croissance modérée jusqu’à la fin de l’année. Cette croissance est freinée par une faible croissance dans les pays industrialisés, une inflation élevée et un rebond modéré de la croissance économique dans les pays émergents. Ces facteurs influencent la demande mondiale de pétrole, qui devrait rester relativement stable au second semestre de 2023, alors que le marché pétrolier reste correctement approvisionné.

Suite aux discussions, les pays de la Déclaration de Coopération ont décidé de maintenir les niveaux de production fixés en octobre 2022 pour le reste de l’année en cours. Cette décision témoigne de l’engagement des pays membres de l’Opep+ à maintenir la stabilité du marché pétrolier et à répondre aux besoins mondiaux en matière d’approvisionnement.

Pour conclure, la prolongation de la réduction volontaire de production de pétrole par l’Algérie jusqu’à fin 2024 est une décision stratégique qui vise à soutenir les efforts de l’Opep+.