Algérie : prolongation des inscriptions pour rejoindre l’industrie automobile nationale

Le ministère de l’Industrie a annoncé, ce jeudi, la prolongation jusqu’au 21 août courant de la période d’inscription à la campagne nationale de recrutement des compétences algériennes dans le secteur de la fabrication de véhicules et de pièces de rechange. Cette décision intervient face à l’engouement important qu’a connu la plateforme numérique dédiée à l’opération.

Selon le communiqué du ministère, cette extension vise à donner davantage de temps aux experts algériens, qu’ils soient établis dans le pays ou à l’étranger, pour rejoindre cette initiative stratégique et mettre leurs connaissances au service du développement de l’industrie automobile nationale.

L’engouement suscité par la campagne nationale de recrutement de compétences pour l’industrie automobile a conduit le ministère de l’Industrie à prolonger la période d’inscription. Cette décision offre aux experts algériens, résidant en Algérie ou à l’étranger, une opportunité supplémentaire de contribuer au développement du secteur.

Le ministère souligne l’importance de cette initiative pour la croissance de l’industrie automobile nationale et encourage les candidats potentiels à soumettre leurs dossiers via la plateforme en ligne.

Objectifs et vision de la campagne de recrutement

Le ministère a exprimé sa gratitude à l’ensemble des experts, ingénieurs et techniciens qui se sont déjà inscrits et ont contribué par leur savoir-faire à l’atteinte des objectifs de la campagne. Dans le même temps, il invite toutes les compétences qualifiées n’ayant pas encore participé à saisir cette occasion pour soumettre leur candidature via la plateforme en ligne.

Lancée il y a quelques mois, cette campagne s’inscrit dans la stratégie du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à bâtir une industrie mécanique nationale intégrée et durable. Elle prévoit notamment la création du Conseil national des expertises dans l’industrie automobile et des pièces détachées, organe de référence pour encadrer et structurer ce secteur stratégique.

Mise en place d’un référentiel national pour l’intégration industrielle

La première phase du projet a déjà permis d’organiser des rencontres de concertation avec les acteurs du secteur, de former des groupes de travail spécialisés et d’élaborer les premiers jalons techniques et organisationnels d’une industrie automobile compétitive.

Dans cette nouvelle étape, l’objectif est de mobiliser un maximum de compétences pour contribuer à la mise en place du référentiel national de l’intégration industrielle, un outil essentiel pour optimiser la chaîne de production, encourager la fabrication locale et réduire la dépendance vis-à-vis des importations.

Avec cette prolongation, le ministère de l’Industrie confirme son engagement à impliquer les talents algériens dans la concrétisation d’un projet structurant, porteur d’emplois et de valeur ajoutée pour l’économie nationale.

