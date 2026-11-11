Dans le duo de tête africain, l’Algérie confirme son poids énergétique et prépare l’après-hydrocarbures

L’Algérie confirme son poids dans le secteur énergétique africain. Aux côtés du Nigeria, elle figure parmi les deux principaux producteurs de pétrole et de gaz du continent et dispose encore d’importantes marges de progression.

Dans son rapport « The State of African Energy 2026 », la Chambre africaine de l’Énergie (AEC) met notamment en avant les ressources du sous-sol algérien, ses infrastructures gazières et plusieurs projets appelés à renforcer ses capacités de production.

Production d’hydrocarbures : l’Algérie parmi les deux premiers producteurs africains

Le rapport de l’AEC place l’Algérie et le Nigeria en tête de la production continentale de pétrole et de gaz. Le pays dispose notamment d’un appareil énergétique déjà développé. Qui lui permet de répondre à la demande intérieure et de maintenir ses exportations vers les marchés internationaux.

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Cette position repose également sur un potentiel géologique important. L’Algérie figure parmi les cinq grands détenteurs de ressources découvertes en Afrique. Aux côtés du Nigeria, de la Libye, de l’Égypte et de l’Angola.

Le document lui attribue par ailleurs la troisième place continentale en matière de ressources gazières récupérables. Un classement qui souligne les possibilités d’exploitation encore disponibles dans son sous-sol.

Gaz naturel : deux nouveaux projets attendus pour renforcer la production algérienne

Les perspectives de croissance reposent notamment sur la mise en service prochaine de deux installations gazières : TFT Sud et In Amenas II.

Ces nouveaux projets devraient contribuer au renforcement des capacités de production nationales et consolider la position de l’Algérie sur le marché gazier africain.

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Pour l’AEC, le pays dispose déjà de plusieurs atouts pour poursuivre cette dynamique. Notamment ses infrastructures existantes et l’évolution de son cadre contractuel. Qui vise à faciliter l’arrivée des investisseurs et à encourager les activités d’exploration.

L’Algérie conserve également une place importante dans l’approvisionnement énergétique européen. Elle exporte son gaz grâce à une liaison directe par gazoduc avec l’Espagne et à une autre connexion vers l’Italie, via la Tunisie.

Transition énergétique : le gaz torché et le solaire ouvrent de nouvelles perspectives

Au-delà de la production conventionnelle de pétrole et de gaz, le rapport identifie d’autres possibilités de valorisation énergétique en Algérie.

Le gaz torché constitue notamment une ressource encore sous-exploitée. Sa récupération permettrait de transformer des volumes actuellement brûlés en gaz commercialisable, en électricité ou en matières premières destinées à l’industrie. Cette démarche contribuerait également à réduire les émissions liées aux activités pétrolières et gazières.

Certaines initiatives commencent déjà à prendre forme. Le rapport cite notamment l’installation de panneaux photovoltaïques sur le complexe de Bir Rebaa Nord.

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Autre projet mentionné, Medlink prévoit l’exportation d’électricité renouvelable vers l’Italie à travers deux lignes d’une capacité de 2 000 MW, avec une échéance fixée à 2030.

L’AEC souligne également que l’Algérie, à l’instar de l’Égypte et de la Tunisie, a atteint l’accès universel à l’électricité. Une situation qui la distingue d’une partie du continent. Où une proportion importante de la population reste privée de raccordement au réseau.

Production énergétique en Afrique : les investissements devraient dépasser 40 milliards de dollars en 2026

Les perspectives algériennes s’inscrivent dans une dynamique continentale marquée par l’augmentation attendue de la production d’hydrocarbures.

Selon les projections de la Chambre africaine de l’Énergie, la production du continent devrait passer d’environ 11,4 millions de barils équivalent pétrole par jour en 2026 à 13,6 millions en 2030.

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Les investissements consacrés à l’exploration et à la production pourraient, quant à eux, dépasser les 40 milliards de dollars dès 2026.

Dans ce contexte, l’Algérie entend s’appuyer sur ses ressources gazières, ses infrastructures existantes et ses nouveaux projets pour consolider sa place parmi les principaux producteurs énergétiques africains.