Algérie : Première opération d’exportation de « produits agricoles » vers le Canada et l’Europe

Dans une annonce qui marque une étape importante pour le secteur agricole algérien, le Ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a révélé ce lundi le lancement de la première opération d’exportation de produits agricoles vers le Canada et plusieurs pays européens.

Cette initiative, selon un communiqué du ministère, s’inscrit dans le cadre d’une convention signée avec la compagnie aérienne algérienne de fret. Cet accord prévoit une réduction de 50% sur les tarifs de transport aérien pour les opérateurs économiques et les investisseurs algériens souhaitant exporter leurs produits vers l’Europe.

« Cette décision d’exporter des produits alimentaires est de nature à renforcer la présence des produits algériens sur les marchés internationaux », a souligné le ministère.

Cette annonce intervient dans un contexte où l’Algérie cherche à diversifier son économie et à réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Le secteur agricole, longtemps négligé, est appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans cette nouvelle dynamique.

L’Algérie, un acteur clé pour répondre à la demande européenne en produits agricoles biologiques

Alors que la demande en produits agricoles biologiques et durables ne cesse de croître en Europe, l’Algérie se positionne comme un acteur de premier plan pour répondre à cette demande. Le pays, doté d’un potentiel agricole immense et d’une position géographique stratégique, pourrait bien devenir un partenaire agricole stratégique de l’Europe.

C’est en tout cas l’avis de Toufik Hadkeheil, président du Caflex (Cluster algérien des fruits et légumes à l’export), qui estime que « les produits agricoles algériens sont très demandés en Europe, notamment en hiver ». Le climat clément de l’Algérie permet des productions abondantes toute l’année, contrairement à de nombreux pays européens qui subissent les aléas des saisons.

Avec ses vastes terres agricoles, son ensoleillement généreux et ses pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, l’Algérie dispose de tous les atouts pour séduire les consommateurs européens à la recherche de produits sains et durables. « Nos terres sont d’excellente qualité, enrichies par des engrais naturels », souligne Toufik Hadkeheil.

Et ce n’est pas tout. Le savoir-faire des agriculteurs algériens est également reconnu à l’international. Les produits algériens respectent les normes sanitaires européennes et la célèbre datte Deglet Nour est un exemple de ce savoir-faire. « C’est un produit de renommée mondiale, unique en son genre », souligne l’expert.

« L’Algérie dispose de toutes les qualités pour être un partenaire de choix », affirme-il. En misant sur la qualité de ses produits, la durabilité de ses pratiques agricoles et la proximité avec le marché européen, l’Algérie pourrait ainsi renforcer sa position sur le marché mondial et contribuer à sécuriser l’approvisionnement alimentaire de l’Europe.

Si le potentiel est immense, des défis restent à relever. L’amélioration des infrastructures, la modernisation des techniques de production et le renforcement de la logistique sont autant d’enjeux pour développer pleinement le secteur agricole algérien.

