Algérie Poste : Zerrouki annonce de nouveaux services numériques

À l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la création d’Algérie Poste, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a présidé une cérémonie officielle en présence des cadres du secteur et des employés de l’établissement. L’événement a été marqué par l’annonce de réformes majeures visant à accélérer la transformation numérique du pays.

Dans son allocution, le ministre a souligné que le secteur poursuit la mise en œuvre d’une feuille de route ambitieuse, conformément aux orientations du Président de la République.

Cette stratégie vise à moderniser les services postaux pour répondre aux impératifs de la transition digitale, une vision qui, selon lui, s’est déjà traduite par des « réalisations concrètes sur le terrain ».

Modernisation et digital : Algérie Poste franchit une nouvelle étape

Le point d’orgue de cette célébration a été l’annonce officielle de deux nouveaux services stratégiques :

Comptes « Cashless » : Après plusieurs mois de préparation, ce service est désormais lancé officiellement. Il vise à renforcer l’inclusion financière et à promouvoir les moyens de paiement électronique en Algérie.

» : Après plusieurs mois de préparation, ce service est désormais lancé officiellement. Il vise à renforcer l’inclusion financière et à promouvoir les moyens de paiement électronique en Algérie. Réseau « EMS Champion Smartbox » : Le ministre a dévoilé le premier réseau national de casiers intelligents. Cette innovation est destinée à moderniser la distribution du courrier express et à offrir un soutien logistique crucial à l’essor du e-commerce.

🟢 A LIRE AUSSI : Un nouveau service très pratique désormais disponible aux GAB d’Algérie Poste

Paiement électronique et logistique : Les grandes annonces de Sid Ali Zerrouki

Zerrouki a également réaffirmé l’engagement du gouvernement à généraliser le paiement électronique. Cela passera par l’extension du parc de distributeurs automatiques de billets (DAB), l’augmentation de la cadence de production des cartes de paiement et le développement d’applications mobiles plus performantes.

Le ministre a conclu en insistant sur les trois piliers stratégiques de son département : l’amélioration de la qualité de service, la modernisation de la chaîne logistique et la valorisation du capital humain.

🟢 A LIRE AUSSI : Algérie Poste : Comment modifier les coordonnées du compte CCP ?

En clôture de son intervention, Sid Ali Zerrouki a adressé ses félicitations aux travailleurs d’Algérie Poste, les encourageant à poursuivre leurs efforts pour relever les défis de la modernisation et rester au service exclusif du citoyen.