Algérie Poste : voici une astuce secrète pour retirer plus de 50 000 DA/j avec la carte Eddahabia

Algérie Poste a mis en place des limites pour les retraits d’argent effectués avec la carte Eddahabia aux distributeurs automatiques de billets (DAB). Bien que le plafond officiel soit fixé à 50 000 DA par jour, une méthode alternative, simple et tout à fait légale, permet d’augmenter ce montant.

Cette astuce consiste à utiliser la fonctionnalité de retrait sans carte proposée par Algérie Poste. Pour cela, il est nécessaire d’avoir préalablement téléchargé l’application BaridiMob sur son smartphone et d’y avoir créé un compte.

Algérie Poste : Comment retirer de l’argent sans votre carte Eddahabia ?

Une fois l’application ouverte, il suffit de suivre ces étapes :

Sélectionner l’option « Transaction sans carte« . Cette option est située en bas du menu principal de l’application. Choisir le compte source. Il s’agit du compte courant postal (CCP) à partir duquel vous souhaitez effectuer le retrait. Définir le type de retrait. Sélectionnez l’option « Retrait sans carte sur GAB ». Fixer la date d’expiration. Cette date ne doit pas dépasser les 6 mois suivant la date de la transaction. Indiquer le montant. Le montant à retirer ne doit pas excéder 20 000 DA par opération. Générer le code. L’application va alors générer un code unique. Ce dernier est à retenir (notez que vous ne pouvez pas faire des captures d’écran avec l’application BaridiMob). Ensuite, un mot de passe à 4 chiffres sera envoyé sur le numéro de téléphone associé au compte. Ces deux codes sont indispensables pour effectuer le retrait au GAB.

Munis de ces codes, vous pouvez vous rendre à un distributeur automatique de billets. Sur l’écran du distributeur, sélectionnez l’option « Retrait sans carte » (en bas de l’écran). Saisissez ensuite le code et le mot de passe générés par l’application. L’opération de retrait sera alors effectuée.

En combinant un retrait classique avec la carte Eddahabia (jusqu’à 50 000 DA) et un retrait sans carte (jusqu’à 20 000 DA), il est donc possible de retirer jusqu’à 70 000 DA par jour.

Note : Cette méthode est parfaitement légale et sécurisée. Elle offre une alternative pratique pour les personnes souhaitant retirer de plus grosses sommes d’argent ou ayant tout simplement oublié leur carte Eddahabia. Elle permet ainsi de gagner en flexibilité et en sérénité dans la gestion de ses finances.

