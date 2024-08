Algérie Poste : Voici toutes les étapes à suivre pour ouvrir un compte ECCP

Algérie Poste simplifie la gestion de ses finances grâce à son application mobile ECCP. Désormais, les clients peuvent ouvrir un compte ECCP directement depuis leur smartphone en quelques clics. Suivez ce guide étape par étape pour profiter de tous les avantages de ce service.

Dans un communiqué publié récemment sur sa page Facebook officielle, l’établissement détaille les étapes à suivre pour profiter de ce nouveau service en ligne :

Téléchargement de l’application : La première étape consiste à télécharger l’application ECCP sur le Play Store. Le lien de téléchargement est le suivant : https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.poste.eccp

La première étape consiste à télécharger l’application ECCP sur le Play Store. Le lien de téléchargement est le suivant : https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.poste.eccp Création du compte : Une fois l’application installée, il suffit de cliquer sur l’option « Se connecter »

Une fois l’application installée, il suffit de cliquer sur l’option « Se connecter » Informations du compte : Les clients devront ensuite saisir leur numéro de compte courant postal (sans le code clé) et le mot de passe à quatre chiffres qui leur a été fourni par leur bureau de poste.

Les clients devront ensuite saisir leur numéro de compte courant postal (sans le code clé) et le mot de passe à quatre chiffres qui leur a été fourni par leur bureau de poste. Sécurisation du compte : Pour renforcer la sécurité de leur compte, les utilisateurs sont invités à créer un nouveau mot de passe composé d’au moins huit caractères, alliant lettres et chiffres.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Poste : tout savoir sur le changement de signature du chèque postal

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les clients d’Algérie Poste peuvent désormais consulter leur solde, effectuer des virements et gérer leurs comptes en toute autonomie, depuis n’importe où et à tout moment.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de modernisation des services postaux et de facilitation des démarches administratives pour les citoyens.

🟢 À LIRE AUSSI : Renouvellement express de la carte Eddahabia : Algérie Poste mise sur la technologie allemande

Algérie Poste révolutionne la gestion des comptes avec l’application ECCP

L’ère du numérique a bel et bien frappé Algérie Poste. Pour le plus grand bonheur de ses clients, l’établissement a lancé une application mobile baptisée ECCP. Gratuite et disponible sur Google Play Store, cette application promet de simplifier radicalement la gestion des comptes CCP.

Avec ECCP, les clients peuvent désormais consulter leur solde, suivre leurs opérations en temps réel et même s’abonner à des notifications SMS pour ne rien manquer. Ce n’est pas tout ! L’application permet également de :

Payer les factures d’eau, d’électricité, de gaz et même l’abonnement Internet Algérie Télécom.

d’eau, d’électricité, de gaz et même l’abonnement Internet Algérie Télécom. Rechargement mobile chez Djezzy, Ooredoo ou Mobilis en quelques clics.

chez Djezzy, Ooredoo ou Mobilis en quelques clics. Commander et suivre la carte Edahabia et les carnets de chèques.

En somme, ECCP se positionne comme un véritable couteau suisse pour gérer ses finances au quotidien. Son interface intuitive et sécurisée garantit une expérience utilisateur des plus agréables.

🟢 À LIRE AUSSI : Application ECCP : Algérie Poste simplifie l’obtention des carnets de chèques

Avec cette application, Algérie Poste confirme sa volonté de se moderniser et de répondre aux attentes de ses clients. En proposant des services de plus en plus dématérialisés, l’établissement s’inscrit pleinement dans la dynamique de la digitalisation en cours.