Algérie Poste : voici le plafond quotidien de retrait via la carte CNEP-Poste

Dans le cadre de la modernisation de ses services financiers, Algérie Poste a dévoilé de nouvelles dispositions concernant la carte monétique CNEP-Poste. L’évolution majeure concerne le relèvement du plafond de retrait quotidien, qui peut désormais atteindre 200.000 dinars algériens (20 millions de centimes). Cette mesure vise à offrir plus de flexibilité aux clients pour leurs besoins importants en liquidités.

Pour bénéficier de ce retrait de 200.000 DA, les usagers doivent respecter une procédure spécifique. Cette opération n’est possible que via les terminaux PIN PAD situés au guichet du bureau de poste où le compte CNEP-Banque a été ouvert. Cette mesure de proximité permet de sécuriser les transactions de montants élevés tout en garantissant la disponibilité des fonds dans l’agence de référence du client.

Cette clarification d’Algérie Poste s’inscrit dans une volonté de simplifier les transactions financières quotidiennes. L’utilisation du code secret sur le terminal PIN PAD sécurise le retrait et réduit les délais de traitement par rapport aux méthodes classiques. Ce service renforce le lien entre le réseau postal et les épargnants de la CNEP, assurant une gestion plus fluide de l’épargne nationale.

La carte CNEP-Poste : ce qu’il faut savoir

La carte CNEP-Poste représente la réponse d’Algérie Poste, en collaboration avec la CNEP-Banque, aux enjeux de la numérisation des services financiers. Conçue pour remplacer définitivement le traditionnel livret d’épargne papier, cette carte monétique n’est pas un simple outil de retrait, mais un véritable support d’identification électronique.

Elle permet aux millions de titulaires de comptes d’épargne de basculer vers une gestion moderne, sécurisée et totalement dématérialisée de leurs économies. Contrairement à la carte Edahabia, qui est rattachée au compte courant (CCP), la carte CNEP-Poste est exclusivement dédiée aux opérations sur les fonds d’épargne.

L’obtention de ce nouveau sésame nécessite une démarche de remplacement au niveau du réseau postal. Pour obtenir sa carte, l’épargnant doit se présenter au bureau de poste où son compte a été initialement ouvert, muni de son ancien livret papier et d’une pièce d’identité en cours de validité.

Lors de cet échange, le livret est définitivement retiré au profit de la carte électronique. Cette transition s’accompagne de la remise d’un code secret confidentiel, indispensable pour effectuer toute opération future. Une fois la carte activée, elle devient l’unique interface permettant d’effectuer des versements ou des retraits, marquant ainsi la fin des écritures manuelles sur carnet.