Algérie Poste met en avant une fonctionnalité qui permet à ses clients de transférer de l’argent d’un compte courant postal (CCP) vers un autre directement depuis les guichets automatiques, sans avoir à se rendre au bureau de poste. L’établissement public a publié une vidéo explicative pour présenter les différentes étapes de cette opération.

Dans un communiqué, Algérie Poste a rappelé que les titulaires de comptes CCP peuvent effectuer des transferts d’argent entre deux comptes postaux en utilisant les guichets automatiques de billets (GAB) de l’établissement. Cette possibilité offre ainsi une alternative aux opérations réalisées traditionnellement au niveau des bureaux de poste.

Pour les clients, ce service présente un avantage pratique : ils peuvent effectuer un transfert directement depuis un distributeur automatique, sans devoir faire la queue au guichet pour réaliser cette opération. Il contribue également à diversifier les moyens mis à leur disposition pour gérer leur argent et effectuer leurs transactions courantes.

Une vidéo pour expliquer les étapes du transfert

Afin de faciliter l’utilisation de cette fonctionnalité, Algérie Poste a mis en ligne une démonstration vidéo sur ses réseaux sociaux. Le tutoriel présente, étape par étape, la procédure à suivre pour transférer de l’argent d’un compte CCP vers un autre à partir d’un guichet automatique.

Cette initiative vise notamment à accompagner les usagers dans la prise en main de ce service et à leur permettre de se familiariser avec les différentes manipulations nécessaires à la réalisation de l’opération.

La vidéo publiée par l’établissement permet ainsi aux clients de visualiser concrètement le déroulement du transfert avant de se rendre à un distributeur automatique.

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La digitalisation des services postaux se poursuit

Le développement des opérations réalisables depuis les guichets automatiques s’inscrit dans la démarche de modernisation engagée par Algérie Poste. L’objectif est de faciliter l’accès aux services financiers, de multiplier les possibilités offertes aux titulaires de comptes CCP et de limiter, autant que possible, les déplacements vers les agences postales.

Avec cette fonctionnalité, les clients disposent d’un moyen supplémentaire pour effectuer leurs transactions entre comptes postaux. Une évolution qui répond aux attentes des usagers en matière de rapidité et de simplicité dans la gestion de leurs opérations quotidiennes.