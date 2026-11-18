Algérie Poste a publié un communiqué explicatif mettant en lumière la différence entre le terminal de paiement électronique (TPE) et le Pin Pad.

Sur sa page officielle Facebook, l’entreprise publique a indiqué que le TPE est destiné aux commerces et points de vente. Il permet aux clients de régler facilement leurs achats par carte bancaire ou interbancaire, éliminant ainsi le besoin d’espèces.

Quant au Pin Pad, il est déployé dans les bureaux de poste. Cet appareil permet d’effectuer des retraits d’argent à l’aide de la carte classique et de la carte CNEP-Poste, ainsi que des opérations de transfert de fonds via la carte classique.

Ces deux dispositifs s’inscrivent dans le cadre des efforts continus d’Algérie Poste pour simplifier les transactions financières quotidiennes des citoyens.

L’accélération du paiement électronique au cœur des priorités du gouvernement

Cette mise au point d’Algérie Poste intervient alors que la modernisation des moyens de paiement constitue un axe majeur de l’action gouvernementale.

Lors de la réunion du gouvernement présidée ce mercredi 18 novembre par le Premier ministre, l’exécutif a passé en revue l’état d’avancement de la feuille de route dédiée à la digitalisation des transactions financières.

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L’objectif affiché est double : renforcer l’inclusion financière tout en réduisant considérablement le recours aux liquidités, permettant ainsi d’assurer une meilleure traçabilité des flux monétaires et de moderniser les systèmes bancaires et financiers publics.

Une nette progression des transactions numériques en 2026

Les derniers indicateurs présentés lors de ce conseil confirment un basculement progressif des usages vers le numérique. Sur les neuf premiers mois de l’année 2026, les opérations de paiement électronique ont enregistré une croissance soutenue par rapport à la même période en 2025 :

Le paiement via les TPE : Les règlements effectués sur les terminaux de paiement électronique ont atteint 133 milliards de dinars , enregistrant une hausse notable de 48 %.

, enregistrant une hausse notable de Le paiement sur Internet : Les transactions en ligne s’élèvent à 391 milliards de dinars , soit un bond de 63 %.

, soit un bond de Le paiement mobile : Ce segment confirme sa percée avec un volume global de 56,4 milliards de dinars.

Le recul progressif des espèces

En parallèle de cette montée en puissance des outils dématérialisés, l’utilisation du cash amorce un repli significatif. Les opérations de retrait via les distributeurs automatiques de billets (DAB) ont ainsi reculé de 14 % sur la période, pour s’établir à 3 777 milliards de dinars.

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Ces chiffres traduisent l’impact concret des efforts déployés pour généraliser l’usage de la carte bancaire et interbancaire dans le quotidien des citoyens, qu’il s’agisse d’un achat en boutique via un TPE ou d’une opération au guichet postal sur un Pin Pad.