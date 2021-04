Algérie poste tente de contenir le mouvement de grève

Les usagers des guichets d’Algérie Poste ont été surpris hier de constater que de nombreux bureaux à travers plusieurs wilayas du pays étaient fermés.

En effet, durant la journée d’hier un mouvement de grève a été entamé par les postiers afin d’être entendus par leur direction générale, un arrêt de travail imprévu a été constaté dans plusieurs bureaux à travers le territoire national.

À l’origine de cette grève surprise et inopinée (qui n’a pas été précédée d’un préavis), les employés d’Algérie poste ont revendiqué le paiement des primes individuelles et collectives ainsi que la rétribution des journées de travail durant le samedi et les weekends.

Une grève qui a suscité un vent de colère chez les citoyens algériens et les clients d’Algérie poste, à la veille du mois sacré de Ramadan.

Algérie poste réagit

L’établissement public Algérie Poste, a réagi aujourd’hui dans un communiqué, a la gréve observée hier par ses employés dans des bureaux de postes de plusieurs wilayas du pays.

Après consultation et dialogue avec le partenaire social, plusieurs mesures ont été prises au profit des travailleurs et des fonctionnaires de l’entreprisse, a annoncé Algérie Poste.

« L’entreprise cherche à subvenir aux besoins et aux conditions appropriées à ses travailleurs et de prendre en charge au mieux leurs préoccupations, en particulier celles qui sont suspendues depuis des années », lit-on dans le communiqué d’Algérie poste.

En conséquence, Algérie Poste a annoncé que la prime annuelle d’encouragement serai versée à tous ses employés, comme d’habitude pendant le mois béni du Ramadan.

L’entreprise nationale a expliqué qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour répondre aux autres demandes et revendications de ses travailleurs.

Enfin, Algérie poste a appelé ses employés à adhérer à l’esprit de responsabilité et de professionnalisme et à bien servir les citoyens, en particulier lors d’occasions spéciales, elle a salué toutefois les efforts de ses travailleurs, qu’ils exercent à chaque fois en de telles occasions, notamment à la lumière de la période exceptionnelle imposée par la pandémie Coronavirus.