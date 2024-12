Algérie Poste simplifie les voyages : comment réserver un billet d’avion via ECCP ?

Peu de personnes le savent, mais l’application ECCP d’Algérie Poste propose une fonctionnalité qui peut pourtant transformer l’expérience des voyageurs. Simple, rapide et 100 % sécurisée, cette option est dédiée à la réservation de billets d’avion. Développée en partenariat avec Air Algérie et Tassili Airlines, elle rend les démarches de voyage beaucoup plus accessibles.

L’achat de billets d’avion n’a donc jamais été aussi simple en Algérie ! Désormais, les voyageurs n’ont pas besoin de se déplacer aux agences et de patienter dans une file d’attente interminable pour acheter un billet d’avion. Grâce à l’application ECCP, il est possible de payer les billets directement sur son smartphone, en deux clics seulement.

Pourquoi utiliser l’application ECCP pour réserver un billet d’avion ?

ECCP est une application tout-en-un, qui offre de nombreuses fonctionnalités pratiques, notamment la gestion du compte CCP. Désormais, les utilisateurs bénéficient également de l’option d’achat de billets d’avion Air Algérie et Tassili Airlines. Voici les principaux avantages de cette fonctionnalité :

Praticité : l’application ECCP permet de réserver et de payer ses billets d’avion à tout moment, depuis n’importe où, offrant une flexibilité totale aux voyageurs ;

: l’application ECCP permet de réserver et de payer ses billets d’avion à tout moment, depuis n’importe où, offrant une flexibilité totale aux voyageurs ; Simplicité : avec une interface intuitive, l’application ECCP est facile à utiliser. Vous n’avez pas besoin d’être expert en technologie pour réserver votre billet d’avion ;

: avec une interface intuitive, l’application ECCP est facile à utiliser. Vous n’avez pas besoin d’être expert en technologie pour réserver votre billet d’avion ; Sécurité : elle garantit des transactions sûres en s’appuyant sur le système de paiement fiable d’Algérie Poste ;

: elle garantit des transactions sûres en s’appuyant sur le système de paiement fiable d’Algérie Poste ; Accessibilité : l’option de réservation est disponible pour tous les détenteurs d’un compte CCP, inscrits sur l’application ECCP ;

: l’option de réservation est disponible pour tous les détenteurs d’un compte CCP, inscrits sur l’application ECCP ; Rapidité : les voyageurs algériens n’auront plus besoin de se rendre à un guichet pour se procurer un billet d’avion. Tout se fait en 3 étapes simples ;

Air Algérie – Tassili Airlines : comment acheter un billet d’avion avec l’application ECCP ?

Réserver un billet d’avion n’a jamais été aussi simple grâce à l’application ECCP d’Algérie Poste. Suivez ces étapes pour profiter de ce service pratique et sécurisé :

Téléchargez l’application : l’application ECCP est disponible gratuitement sur Android. Il vous suffit de la télécharger via le lien fourni par Algérie Poste (cliquez-ici). Puis inscrivez-vous, ou connectez-vous si vous avez déjà un compte ; Recherchez vos vols : parcourez les options disponibles. L’application vous donne accès à une liste complète des vols opérés par Air Algérie et Tassili Airlines, avec les détails des horaires, destinations et tarifs ; Choisissez une offre et effectuez le paiement : comparez les offres disponibles pour choisir celle qui vous convient. Ensuite, procédez au paiement de votre billet d’avion. Pour cela, choisissez le mode de paiement que vous souhaitez ;

À présent, vous recevrez une confirmation de votre réservation par e-mail, SMS, ou directement sur l’application.

