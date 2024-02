Algérie poste : simplification des transferts d’argent via les distributeurs automatiques

Algérie Poste a récemment annoncé, via un communiqué sur sa page Facebook, rappelle la facilité mise en place pour les transferts d’argent entre comptes postaux via les distributeurs. Dans le cadre de son engagement à améliorer l’accessibilité et l’efficacité de ses services financiers, l’organisme a simplifié le processus permettant aux clients de transférer des fonds d’un compte à un autre.

Les clients souhaitant effectuer un transfert d’argent sont désormais invités à à utiliser le service de transfert entre comptes. La procédure requiert la saisie du numéro d’identité postal, qui peut être trouvé au bas du chèque postal du compte destinataire. Cette étape vise à garantir la sécurité et la précision du transfert.

Il est important de noter que le plafond des transferts a été fixé à 200 000 dinars algériens, une mesure qui reflète la volonté d’Algérie Poste de faciliter les transactions importantes tout en maintenant un niveau élevé de sécurité financière.

Algérie Poste : Mise à jour des notifications par SMS

En plus de faciliter les transferts d’argent, Algérie Poste a également introduit une méthode simplifiée pour la gestion des notifications par SMS. Reconnaissant l’importance de maintenir les clients informés de l’activité de leur compte en temps réel, l’établissement a rendu le processus de mise à jour du numéro de téléphone lié aux notifications plus accessible.

Les clients désireux de mettre à jour leur numéro de téléphone pour les notifications SMS peuvent le faire en quelques étapes simples via l’application ECCP. Après s’être connectés, ils doivent sélectionner l’option « Mon compte », puis « Numéro de téléphone », où ils peuvent entrer leur nouveau numéro. Cette fonctionnalité est conçue pour garantir que les clients ne manquent aucune information critique concernant leur compte, renforçant ainsi la sécurité et la commodité des services postaux.