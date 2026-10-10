Algérie Poste : le service client désormais joignable jusqu’à cette heure

Joindre un conseiller d’Algérie Poste tard le soir n’a plus rien d’impossible. L’opérateur public vient d’annoncer un allongement important des plages horaires de son service client, désormais accessible six jours sur sept, du samedi au jeudi, et ce jusqu’à minuit. Une décision qui touche directement les millions de détenteurs d’un compte CCP à travers le pays.

L’information a été livrée par voie de communiqué. L’entreprise y précise que cette extension vise à rapprocher ses équipes des usagers et à rendre l’assistance disponible aux m oments où elle est réellement sollicitée.

Algérie Poste mise sur un service client accessible jusqu’à minuit

Concrètement, les abonnés peuvent désormais exposer leurs difficultés, demander un renseignement ou obtenir une orientation bien au-delà des heures de bureau classiques. La fenêtre couvre six journées pleines, le vendredi restant le seul jour non concerné par le dispositif.

Dans son texte, l’établissement évoque un engagement à renforcer la proximité avec sa clientèle. Il affirme vouloir traiter les réclamations et y apporter une réponse dans les meilleurs délais. Un point sensible, tant les files d’attente et les blocages de carte Edahabia nourrissent les mécontentements sur les réseaux sociaux.

Cette orientation s’inscrit dans la continuité des ajustements opérés ces derniers mois par l’opérateur, qui avait déjà revu la grille d’accueil de ses guichets lors de la réorganisation des horaires d’ouverture des bureaux de poste au moment de la rentrée sociale.

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Une réponse aux contraintes des salariés et des travailleurs

Pour une large partie des usagers, le problème n’a jamais été l’absence de service, mais l’impossibilité matérielle d’y accéder. Un salarié qui termine sa journée à 17h dispose rarement du temps nécessaire pour appeler, patienter en ligne puis exposer son dossier.

En repoussant la limite à minuit, Algérie Poste déplace le curseur. Les démarches peuvent se régler depuis le domicile, en soirée, sans poser de congé ni s’absenter du travail. Le soir reste par ailleurs le créneau où les incidents liés aux retraits et aux paiements électroniques surgissent le plus souvent.

D’autres acteurs publics ont emprunté une voie comparable. L’opérateur historique des télécoms avait lui aussi étendu l’accueil dans ses agences lors de l’adoption de nouveaux horaires pour la saison froide, avec une journée continue jusqu’à 18h et le maintien du jeudi ouvrable.

Le service client d’Algérie Poste au cœur d’une stratégie de proximité

L’établissement gère un réseau considérable, avec des millions de comptes courants postaux et une carte interbancaire largement diffusée. Chaque dysfonctionnement technique se traduit par un afflux massif de sollicitations, souvent canalisées vers les guichets physiques faute d’alternative.

En renforçant le canal téléphonique, l’opérateur espère alléger la pression sur ses bureaux. Les agents en agence pourraient ainsi se consacrer aux opérations qui exigent réellement une présence, pendant que les demandes d’information transitent par le centre d’appel.

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Le mouvement dépasse le seul secteur postal. Les établissements financiers ont eux aussi revu leur organisation après la décision de la Banque d’Algérie instaurant une permanence bancaire le samedi matin, signe d’une pression générale sur les services publics pour élargir leur accessibilité.

Des horaires élargis qui attendent leur épreuve du terrain

Reste la question de l’exécution. Une plage horaire étendue ne vaut que si les effectifs suivent et si les temps d’attente demeurent raisonnables. Les usagers jugeront sur pièces, en fonction de la rapidité des réponses obtenues en soirée.

L’opérateur s’engage sur un traitement rapide des dossiers transmis. Cette promesse constitue le véritable test de la mesure. Sans suivi effectif des réclamations, l’élargissement resterait symbolique.

Les variations saisonnières, déjà observées lors de la mise en place des horaires d’été des bureaux de poste différenciés entre le Nord et le Sud, montrent que l’entreprise ajuste régulièrement son fonctionnement. Reste à savoir si cette amplitude nocturne s’installera durablement.