Algérie Poste révèle la durée de conservation de la carte Edahabia avant récupération

Algérie Poste, l’entreprise nationale des services postaux, renforce son engagement envers ses clients en garantissant la sécurité et la fiabilité de ses services, notamment en ce qui concerne l’envoi de documents et la gestion des cartes bancaires.

Dans une déclaration récente, l’entreprise a annoncé qu’elle conservait les cartes bancaires non récupérées pendant une période d’un an dans ses bureaux. Cette mesure vise à protéger les intérêts des clients en évitant tout usage frauduleux des cartes perdues ou non réclamées.

Les clients sont encouragés à récupérer leurs cartes bancaires dès que possible pour éviter tout inconvénient ou risque de perte. En cas de non-récupération, les cartes sont stockées en toute sécurité dans les bureaux de poste pendant une année, offrant ainsi aux clients une marge de manœuvre raisonnable pour les récupérer.

Cette initiative témoigne de l’engagement d’Algérie Poste à garantir la sécurité et la confidentialité des informations personnelles de ses clients, ainsi qu’à fournir un service fiable et efficace.

Algérie Poste : Des solutions d’envoi adaptées aux besoins de chacun

Algérie Poste met en avant son service d’envoi de documents, colis et marchandises, soulignant sa fiabilité et sa sécurité pour répondre aux besoins croissants de sa clientèle en matière de transmission de courriers et d’objets divers.

Que ce soit pour des contrats, des informations financières, des certificats, des échantillons, des petits colis ou des marchandises volumineuses, Algérie Poste réaffirme son engagement à assurer un acheminement sûr et rapide de vos envois.

Les envois de la poste peuvent prendre soit la forme de documents ou celle de marchandises. Le service d’envoi de documents d’Algérie Poste s’adresse à tous les clients et s’adapte à leurs besoins spécifiques, conformément aux normes suivantes :

Jusqu’à 20 grammes pour les cartes postales.

Jusqu’à 200 grammes pour les imprimés et les échantillons.

Jusqu’à deux (02) kilogrammes pour les lettres et les Paquets Poste.

Jusqu’à 3 kilogrammes pour les journaux et les écrits périodiques.

Pour ce qui concerne les marchandises, Algérie Poste met à votre disposition une gamme complète de solutions d’envoi, répondant aux besoins des particuliers comme des professionnels.

Les envois de marchandises peuvent prendre différentes formes et tailles, et Algérie Poste s’engage à offrir des options adaptées pour répondre à tous les besoins d’expédition. Que ce soit pour des petits paquets ou des colis plus volumineux, les clients peuvent compter sur Algérie Poste pour un service fiable et efficace.

Voici les limites de poids pour les envois de marchandises :

Jusqu’à deux (02) kilogrammes pour les Paquets et petits paquets : Cette option est idéale pour les envois légers et les articles de petite taille, offrant une solution pratique pour les particuliers et les petites entreprises.

En offrant une gamme variée d’options d’envoi, Algérie Poste démontre son engagement à répondre aux besoins diversifiés de sa clientèle, tout en garantissant la sécurité et la fiabilité de ses services.