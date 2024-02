Algérie Poste résume toutes les fonctionnalités de la carte Edahabia

La carte Edahabia offre une multitude de services facilitant la vie quotidienne des citoyens, tant sur le plan administratif que financier.

Algérie Poste explique que la carte Edahabia permet d’effectuer toutes les opérations disponibles via les distributeurs automatiques (retraits, transferts, consultation du solde, relevé de compte, divers services mobiles, ainsi que le paiement des factures).

Il est également possible de régler ses achats via les terminaux de paiement électronique (TPE), le paiement en ligne, et de profiter des services de « Baridi Net » : réservation de billets d’avion, rechargement de la carte téléphonique et règlement de diverses factures, ainsi que l’inscription à l’application Poste Mobile.

Enfin, grâce à ces fonctionnalités, la carte Edahabia devient un compagnon de choix pour les transactions quotidiennes et les démarches financières.