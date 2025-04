Algérie Poste renforce sa couverture nationale avec 373 nouveaux distributeurs automatiques

Algérie Poste a annoncé l’extension significative de son parc de distributeurs automatiques de billets (DAB). Ce sont 373 nouveaux guichets automatiques qui viendront renforcer la couverture nationale, en plus des 167 DAB déjà mis en service précédemment.

Cette initiative vise à faciliter l’accès des citoyens aux services postaux et financiers, notamment dans les zones à forte densité ou dans les régions moins bien desservies.

Les nouveaux équipements sont progressivement installés à travers tout le territoire national, couvrant plus de 45 wilayas, de l’extrême Sud au Nord du pays. On retrouve ainsi ces nouveaux points d’accès notamment à Alger, Oran, Constantine, Béjaïa, Blida, Tizi Ouzou, mais aussi à Adrar, Tindouf, Illizi, ou encore Tamanrasset.

Une répartition géographique équilibrée qui vise à réduire les files d’attente, désengorger les bureaux de poste et favoriser l’inclusion numérique et financière dans toutes les régions.

Une stratégie tournée vers la digitalisation et le confort des usagers

Ce déploiement entre dans le cadre des efforts continus d’Algérie Poste pour moderniser son infrastructure et répondre aux besoins croissants des usagers. L’installation des DAB permet non seulement de retirer de l’argent à toute heure, mais également d’effectuer d’autres opérations comme la consultation du solde, le changement de code PIN, voire certaines transactions de paiement.

Cette initiative s’inscrit aussi dans une volonté plus large de digitalisation des services publics. Avec l’élargissement du réseau d’automates, l’entreprise publique espère améliorer la fluidité du service, réduire les délais d’attente et mieux répondre aux exigences d’une clientèle de plus en plus connectée.

Retraits et virements : Algérie Poste fixe un nouveau plafond journalier

Algérie Poste a introduit une nouvelle mesure concernant les opérations de retrait. Elle a fixé un plafond de 200 000 dinars algériens par jour, quel que soit le moyen de retrait : chèque, carte Edahabia ou terminal électronique (Pin Pad).

Elle applique cette règle dans tous les bureaux de poste du pays. L’objectif est d’améliorer le service, notamment lors des périodes de forte affluence, comme les débuts de mois ou les jours de versement des retraites. Ces moments génèrent souvent des files d’attente longues.

Concernant les virements manuels entre comptes CCP, une évolution a eu lieu. Avant, un plafond de 200 000 DA par jour s’appliquait aux transferts via chèque au guichet. Algérie Poste a supprimé ce plafond.

Les clients peuvent désormais transférer le montant de leur choix, tant qu’ils respectent les règles en vigueur. Ils doivent présenter une pièce d’identité et remplir correctement le chèque. Cette mesure offre plus de souplesse tout en garantissant la sécurité des transactions.