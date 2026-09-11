Algérie Poste rend les envois gratuits vers les zones touchées par les incendies jusqu’à cette date

Algérie Poste annonce une mesure exceptionnelle en faveur des citoyens souhaitant envoyer des lettres ou des colis postaux aux populations des régions touchées par les incendies. Cette opération, prévue pendant dix jours, vise notamment à faciliter l’acheminement des envois et à soutenir les élans de solidarité nationale.

Selon un communiqué d’Algérie Poste, l’envoi de lettres et de colis à destination des zones affectées par les incendies sera gratuit à compter du 12 septembre et jusqu’au 21 septembre 2026.

La mesure s’étendra ainsi sur une période de dix jours et concernera les citoyens souhaitant contribuer aux opérations de solidarité en adressant des envois postaux aux personnes touchées par les incendies.

Cette disposition doit permettre de réduire les contraintes liées à l’expédition de colis et de lettres vers les zones concernées, alors que des citoyens cherchent à apporter leur soutien aux populations affectées.

Algérie Poste : voici les wilayas concernées

Algérie Poste a précisé que cette gratuité concerne notamment les zones touchées par les incendies dans les wilayas de Jijel, Béjaïa et Tizi Ouzou.

Les citoyens souhaitant envoyer des lettres ou des colis vers ces régions pourront ainsi bénéficier de cette mesure durant toute la période annoncée. L’objectif est de faciliter les opérations d’envoi dans un contexte marqué par les conséquences des incendies qui ont touché plusieurs localités.

À travers cette initiative, le réseau postal est également mobilisé afin d’accompagner les citoyens qui souhaitent participer aux actions de solidarité destinées aux populations concernées.

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Incendies en Algérie : Algérie Poste mobilise son réseau

Dans son communiqué, Algérie Poste souligne que cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts visant à faciliter les opérations d’envoi vers les zones sinistrées, tout en renforçant les actions de solidarité nationale et le soutien aux citoyens dans ces circonstances exceptionnelles.

L’entreprise réaffirme également son engagement en tant qu’institution citoyenne et sa responsabilité sociale. Elle indique vouloir mettre son réseau postal et ses services à contribution afin de participer au soutien des populations touchées.

Cette opération constitue ainsi une mobilisation temporaire du service postal au profit des citoyens souhaitant apporter une aide matérielle ou transmettre des effets aux personnes concernées par les incendies.

La gratuité sera applicable pendant la période annoncée, soit du 12 au 21 septembre 2026, pour les envois destinés aux zones concernées dans les wilayas de Jijel, Béjaïa et Tizi Ouzou.