Algérie Poste recrute : Des postes à pourvoir dans toutes les wilayas

Algérie Poste a annoncé, ce samedi, le lancement d’une campagne nationale de recrutement pour pourvoir les postes disponibles à travers le pays. Cette initiative répond aux directives du ministre des Postes et des Télécommunications, visant à renforcer les compétences des ressources humaines et à réduire la pression sur les bureaux de poste.

Dans un communiqué officiel, Algérie Poste a précisé que le recrutement sera effectué en fonction des besoins spécifiques de chaque wilaya.

Ces besoins sont définis par la Direction des ressources humaines conformément à la réglementation en vigueur. Le processus de recrutement s’effectuera en coordination étroite avec les agences locales de l’emploi.

Les candidats intéressés doivent s’inscrire auprès des agences locales de l’emploi dans leurs wilayas respectives ou soumettre leur candidature directement sur la plateforme numérique dédiée au recrutement, Emploitic.

Algérie Poste a réaffirmé son engagement à garantir des opportunités équitables et transparentes pour tous les citoyens répondant aux critères exigés.

L’institution s’efforce d’assurer un processus de sélection rigoureux, tout en mettant l’accent sur l’impartialité et l’efficacité à chaque étape.

Inscription et conditions

Les candidats doivent consulter la plateforme dédiée, accessible via le lien suivant, pour obtenir des informations détaillées sur les postes à pourvoir et leurs exigences : https://careers.poste.dz

Les Algériens face à une recrudescence des arnaques en ligne

Au début de la nouvelle année, Algérie Poste tire la sonnette d’alarme sur la montée des fraudes numériques. L’entreprise met en garde contre des pratiques de plus en plus ingénieuses employées par les escrocs, qui exploitent les réseaux sociaux pour tromper les utilisateurs et collecter leurs informations personnelles ou bancaires.

Ces arnaques se présentent généralement sous forme de concours fictifs ou d’offres promotionnelles attrayantes. Les fraudeurs utilisent des imitations sophistiquées du logo et des supports visuels d’Algérie Poste, créant ainsi une illusion d’authenticité.

Les escrocs piègent les victimes en les incitant à fournir des données sensibles ou à cliquer sur des liens malveillants, ce qui ouvre la porte à des activités frauduleuses comme le vol d’identité ou des transactions financières illicites.

Algérie Poste communique exclusivement toutes ses initiatives officielles, qu’il s’agisse de promotions ou de concours, via son site web et ses applications mobiles, qu’elle garantit comme les seuls canaux fiables et sécurisés.

Elle invite donc les utilisateurs à redoubler de vigilance face à ces stratagèmes et à vérifier l’authenticité de toute offre suspecte en contactant directement l’entreprise.

Cette alerte rappelle l’importance d’adopter des comportements prudents en ligne : éviter de cliquer sur des liens douteux, s’assurer de l’authenticité des pages consultées, et ne jamais partager ses informations personnelles sans certitude sur la légitimité du destinataire.

À l’ère de la transformation numérique, la sensibilisation des utilisateurs reste une priorité pour Algérie Poste, qui appelle à une vigilance accrue face aux dangers croissants des fraudes numériques.