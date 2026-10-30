Algérie Poste : où et comment déposer une réclamation ? Les 3 circuits officiels

Les millions d’usagers titulaires d’un compte courant postal disposent désormais d’un circuit clair pour faire entendre leurs doléances.

Algérie Poste vient d’activer un parcours centralisé destiné à enregistrer, orienter et résoudre les réclamations de sa clientèle : chaque dossier sera traçable du dépôt jusqu’à sa résolution, et pourra remonter, si nécessaire, jusqu’aux échelons décisionnels les plus élevés de l’établissement.

L’opérateur public présente cette réforme comme un levier d’amélioration de la qualité du service public. Objectif affiché : alléger les démarches administratives et réduire la distance entre les guichets et les citoyens, en mariant numérisation à grande échelle et maintien de points de contact humains.

Un numéro de référence unique pour chaque réclamation déposée

Le mécanisme repose sur un principe simple. Dès qu’une doléance est saisie dans le système informatique central, un numéro de référence unique lui est attribué. Ce code devient la clé d’accès du client à son propre dossier.

Grâce à cet identifiant, l’usager peut vérifier où en est l’examen de sa demande à tout moment. Plus besoin de revenir au guichet pour savoir si le dossier. La transparence du suivi constitue l’argument central de la démarche.

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Trois canaux au choix pour saisir Algérie Poste

L’entreprise a volontairement multiplié les portes d’entrée. Un portail dédié, accessible à l’adresse reclamation.poste.dz, permet de déposer sa demande en quelques clics. Les usagers préférant la voix humaine composent le numéro abrégé 1530, qui renvoie vers le centre d’appel de l’opérateur.

Troisième option : le passage physique en agence. Les bureaux de poste répartis sur l’ensemble du territoire enregistrent également les réclamations, sous la responsabilité directe des chefs de bureau.

La direction insiste sur ce point : les personnes âgées et les usagers à besoins spécifiques doivent pouvoir être entendus sans effectuer de trajet pénible ni maîtriser l’outil informatique. Le principe d’égalité d’accès aux prestations postales et financières est explicitement revendiqué par l’établissement.

Algérie Poste poursuit sa modernisation entamée depuis des mois

Cette annonce prolonge une série d’ajustements engagés par l’opérateur. En octobre dernier, la société avait déjà élargi ses plages d’assistance téléphonique, le service client devenant joignable jusqu’à minuit six jours sur sept. Les deux mesures se complètent logiquement.

L’enjeu reste considérable. Les blocages de cartes Edahabia, les files d’attente devant les agences et les difficultés de retrait figurent parmi les griefs les plus fréquemment exprimés par les usagers sur les réseaux sociaux. Un circuit formalisé de traitement devrait permettre d’identifier les points de blocage récurrents.

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