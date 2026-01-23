Algérie Poste : quelles sont conditions pour transférer de l’argent via l’application BaridiMob ?

Dans le cadre de la numérisation de ses services, Algérie Poste facilite les transactions financières entre citoyens. Grâce à l’application « BaridiMob« , le virement de compte à compte est devenu une opération instantanée. Voici tout ce qu’il faut savoir pour en profiter.

Fini les files d’attente aux guichets pour envoyer de l’argent à un proche. L’application mobile d’Algérie Poste s’impose désormais comme l’outil indispensable pour gérer ses finances en quelques clics. Toutefois, pour effectuer un virement vers un autre compte CCP, certaines conditions de validité sont requises.

Quelles sont les conditions d’utilisation ?

Pour garantir la sécurité et la rapidité des transactions, quatre critères essentiels doivent être réunis :

Inscription au service : L’expéditeur doit impérativement posséder un compte actif sur l’application BaridiMob.

Solde suffisant : Le compte de l’expéditeur doit être provisionné du montant à transférer, en tenant compte d’éventuels frais de service.

Seuil de transfert : Le montant minimal autorisé pour chaque transaction est fixé à 500 DZD.

La Carte Edahabia : Élément crucial, le destinataire doit obligatoirement être détenteur d’une carte « Edahabia » pour que le transfert soit valide.

L’application ne se limite pas aux transferts ; elle permet également de consulter son solde, de commander sa carte de paiement ou encore de payer ses factures. Pour ceux qui ne l’ont pas encore adoptée, elle est disponible en téléchargement gratuit sur les plateformes officielles.

Secteur des Télécoms : Le Ministre trace la feuille de route vers 2027

À l’occasion d’une réunion de coordination avec les cadres locaux du secteur, le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ali Zerrouki, a dressé un bilan exhaustif de l’année 2025 et fixé les priorités stratégiques pour la nouvelle étape, avec en ligne de mire la souveraineté numérique.

Le secteur des télécommunications en Algérie s’apprête à franchir un nouveau cap. Lors d’une rencontre d’évaluation, le premier responsable du secteur a salué les avancées majeures réalisées durant l’année écoulée, tout en mobilisant ses troupes pour maintenir la cadence des réformes.

L’année 2025 restera une année charnière pour la connectivité nationale. M. Zerrouki a notamment rappelé :

• Le déploiement massif de la fibre optique (FTTH) : Une progression record de l’accès internet à domicile.

• Le lancement de la 5G : Une entrée officielle de l’Algérie dans l’ère de la ultra-connectivité mobile.

• Désenclavement : L’amélioration significative de la couverture dans les zones à faible densité de population.

• Infrastructures internationales : Le renforcement de la connectivité via les câbles sous-marins et les solutions satellitaires.

Horizon 2027 : 100% de couverture en fibre optique

Le Ministre a réaffirmé que le programme de la nouvelle phase repose sur trois piliers : la modernisation, l’inclusion et la souveraineté numérique. Parmi les objectifs phares, le ministère vise une couverture totale du territoire national en fibre optique d’ici début 2027. Ce plan inclut également la généralisation du très haut débit, le développement de l’eSIM, et l’accélération de l’Internet des objets (IoT) pour assurer une équité numérique entre toutes les régions.

Le secteur postal n’est pas en reste. Le plan d’action prévoit une mutation profonde axée sur :

• L’extension du réseau de GAB : Installation accrue de distributeurs automatiques de billets dans les zones à forte densité.

• Le paiement électronique : Une généralisation des moyens de paiement scripturaux pour booster l’inclusion financière.

• Soutien au E-commerce : Modernisation de l’activité du courrier express pour mieux accompagner les nouveaux modes de consommation tout en protégeant les droits des clients.