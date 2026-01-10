Algérie Poste : quelles démarches suivre en cas de perte de la carte Edahabia ?

Dans un communiqué officiel diffusé sur ses réseaux sociaux, l’institution publique Algérie Poste a alerté ses usagers sur les risques de sécurité liés à la perte de la carte de paiement « classique ». L’organisme insiste sur la nécessité d’une réaction immédiate pour protéger les avoirs financiers des clients.

Ainsi, il existe deux méthodes pour bloquer une carte perdue. Pour neutraliser une carte et prévenir toute utilisation frauduleuse, Algérie Poste met à disposition deux options :

En agence : Le client peut se rendre physiquement au bureau de poste le plus proche pour demander le blocage instantané de sa carte. Via l’application « BaridiMob » : Une option de suspension est disponible directement sur l’interface mobile, permettant une gestion autonome et rapide du gel des services liés à la carte.

L’institution précise qu’une fois la carte gelée, une procédure de remplacement est engagée. Effet, il faut un nouveau code secret afin de garantir l’intégrité du compte, la nouvelle carte sera systématiquement accompagnée d’un nouveau code PIN.

Cette mesure vise à assurer une protection maximale des transactions financières futures et à rompre tout lien avec l’ancienne carte potentiellement compromise.

Alerte Fraude : Algérie Poste met en garde contre des arnaques sur WhatsApp

Algérie Poste a diffusé une série de mises en garde cruciales pour la protection des avoirs financiers de ses clients. Dans un premier temps, l’entreprise souligne l’importance de la réactivité en cas de perte de la carte Edahabia. Elle précise que tout retard dans l’opposition peut exposer le compte postal à des transactions frauduleuses.

Pour neutraliser ce risque, les usagers disposent alors de deux leviers : se rendre immédiatement dans le bureau de poste le plus proche ou procéder au gel instantané de la carte via l’application mobile « BaridiMob ». Chaque remplacement de carte après un blocage donnera lieu à l’émission d’un nouveau code secret confidentiel afin de garantir l’intégrité du compte.

Parallèlement à ces mesures opérationnelles, Algérie Poste alerte sur une recrudescence de cyberattaques ciblant les réseaux sociaux, et plus particulièrement l’application WhatsApp. Des messages frauduleux, usurpant l’identité visuelle de l’institution, circulent massivement pour promouvoir des jeux et des concours fictifs promettant des prix de grande valeur.

Ainsi, l’organisme dément formellement toute implication dans ces opérations de communication et rappelle qu’il ne demande jamais d’informations personnelles ou de données bancaires par messagerie instantanée.

Face à ces tentatives de « phishing », la consigne officielle est stricte : il est donc impératif de ne pas cliquer sur les liens suspects, de ne pas partager ces messages et de ne saisir aucune donnée confidentielle sur des plateformes tierces. Algérie Poste invite ses clients à se référer exclusivement à ses canaux de communication officiels pour toute information relative à leurs comptes ou aux services de l’institution.