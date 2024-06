Algérie Poste propose un service pour les personnes âgées et en situation de handicap

Algérie Poste a récemment publié une annonce sur son profil officiel Facebook, introduisant une nouvelle initiative visant à soutenir les personnes âgées et celles en situation de handicap. Cette initiative se matérialise alors par un service de livraison à domicile des carnets de chèques postaux et de la carte Edahabia. Ce service reflète l’engagement d’Algérie Poste envers l’inclusion sociale et l’accessibilité des services postaux et financiers pour les populations vulnérables.

Ce projet est donc une réponse directe aux besoins spécifiques des personnes qui, pour diverses raisons, peuvent avoir des difficultés à se déplacer jusqu’aux bureaux de poste. En assurant la livraison de documents essentiels directement à domicile, Algérie Poste simplifie l’accès à ses services et assure une plus grande autonomie à ces individus.