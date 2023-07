Algérie Poste précise les démarches pour récupérer sa carte Edahabia coincée dans un distributeur

Dans une récente publication sur ses comptes officiels, Facebook et Instagram, Algérie Poste a indiqué les démarches à suivre au cas où les distributeurs bloquent la récupération des cartes « Edahabia » en raison d’oubli de code PIN.

En effet, nombreux sont les clients d’Algérie Poste qui ont été confrontés à ce hic. Après avoir inséré la carte « Edahabia » certains clients ont rencontré des difficultés à la récupérer.

D’autres, essayant à maintes reprises de se rappeler leur code PIN, finissent par trouver leurs cartes bloquées après plusieurs tentatives. C’est pour cette dernière catégorie qu’Algérie Poste s’est adressée dans sa publication.

Ainsi, la Poste a dit, « Vous avez essayé, en vain, de faire entrer le code PIN de votre carte et le distributeur a fini par bloquer la sortie de cette dernière ? Vous devez, primo : prendre contact avec votre bureau Poste (celui dont le distributeur est affilié). Secundo : présentez votre carte d’identité jointe à une demande manuscrite », lit-on.

À LIRE AUSSI : Une spécialité algérienne classée parmi les meilleurs fromages de chèvre au monde

Algérie Poste : lancement officiellement d’une nouvelle application mobile

Dans un communiqué, Algérie Poste a annoncé le lancement de sa toute nouvelle application mobile : ECCP-Algérie Poste. En effet, sur le site de la Poste algérienne, on peut lire, » Algérie Poste a le plaisir d’annoncer le lancement officiel de son application mobile « ECCP-Algérie Poste » ce dimanche 16 juillet 2023. Nous sommes également ravis de vous informer qu’en plus des services déjà disponibles dans l’application, Algérie Poste lance un nouveau service permettant de demander le code d’identification personnel (PIN) de la carte Edahabia via cette application. Cette initiative marque une étape importante dans notre évolution technologique continue et dans notre volonté de satisfaire nos citoyens. », indique Algérie Poste.

À LIRE AUSSI : « Le gros chèque » qu’un propriétaire d’une Mercedes des années 90 réclame (vidéo)

Le communiqué ajoute, « L’application « ECCP-Algérie Poste » offre une interface conviviale comportant diverses fonctionnalités qui vous permettent d’accéder facilement à nos services en toute simplicité. Désormais, vous pouvez demander facilement et en toute sécurité le code PIN de votre carte Edahabia, sans avoir besoin de remplir de formulaire dans nos bureaux de poste. Nous vous invitons donc à télécharger l’application « ECCP-Algérie Poste » sur vos smartphones via le Play Store pour Android. », lit-on.

Finalement, Algérie Poste a rappelé, » Nous tenons à rappeler qu’Algérie Poste insiste sur le fait qu’il n’existe que deux applications officielles de l’entreprise, en l’occurrence Baridi Mob et la nouvelle application ECCP-Algérie Poste. Veuillez faire preuve de prudence et de vigilance lors du téléchargement d’autres applications prétendant être liées à l’entreprise. Elles pourraient être non officielles et mettre en danger vos informations personnelles et financières. ».