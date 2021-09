Algérie Poste permet l’ouverture d’un compte CCP en ligne

Algérie Poste a annoncé ce vendredi 03 septembre 2021, qu’il est maintenant possible de créer un compte CCP à partir de chez soi.

En effet, l’entreprise a expliqué qu’elle propose à ses utilisateurs de pouvoir ouvrir un compte courant postal (CCP) par internet sans avoir à déplacer dans un bureau de poste.

Dans un communiqué rendu public, le service de postal algérien a déclaré avoir mis a la disposition de sa clientèle un nouveau service permettant de créer son dossier et ouvrir un compte CCP via son site internet officiel : cliquez ici.

Dans ce même lien, Algérie Poste a expliqué les étapes du processus d’ouverture d’un compte, ainsi que les documents à fournir afin de compléter le dossier de demande.

En ce qui concerne les clients qui possèdent déjà un compte. Pour consulter son compte a distance, Algérie Poste propose à sa clientèle le service de notification par SMS pour toutes les opérations de versement, retrait, prélèvement et virement effectuées sans avoir à se déplacer au bureau de poste.

Pour bénéficier de ce service, le service incite ses usagers « récupérer, au niveau du bureau de poste, votre code confidentiel vous permettant d’accéder au site E-CCP », d’adhérer, ensuite, « au service de notification par SMS» et enfin, « pour bénéficier de ce service, AP invite ses clients à consulter son site officiel ».

Les 6 moyens de consulter son compte CCP

Il convient de rappeler qu’il est possible de consulter son compte courant postal de six façons différentes. La première est RACIDI, qui consiste en la transmission d’un SMS portant le numéro de compte CCP en plus d’un code confidentiel au 603 par le biais de l’opérateur Mobilis. La deuxième méthode est sur GAB a l’aide de la carte monétique, sur Internet a l’aide du code confidentiel, via le serveur vocal 1530 par le biais du téléphone, au guichet de votre poste locale et sur présentation d’une pièce d’identité et enfin, en utilisant l’application créée à cet effet, BARIDIMOB.