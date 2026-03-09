Algérie Poste ouvrira ses bureaux de nuit à partir du 10 mars : Voici les nouveaux créneaux

Face à l’affluence habituelle de la fin du mois sacré, l’entreprise publique annonce l’extension de ses horaires d’ouverture. Dès ce mardi, la majorité des agences accueilleront les citoyens en soirée.

Pour répondre à la forte demande de sa clientèle à l’approche de l’Aïd el-Fitr, Algérie Poste adapte son organisation. Dans un communiqué diffusé ce lundi sur ses réseaux sociaux, l’opérateur postal a annoncé l’ouverture nocturne de la plupart de ses bureaux de poste à travers le territoire national durant la dernière décade du Ramadan.

Cette mesure exceptionnelle entrera en vigueur dès le mardi 10 mars et se poursuivra jusqu’au jeudi 19 mars 2026. Les usagers pourront ainsi effectuer leurs opérations financières et postales entre 21h00 et 23h00.

Il est à noter que ce dispositif concerne tous les jours de la semaine, à l’exception du vendredi, journée de repos hebdomadaire.

L’objectif affiché par Algérie Poste est clair : fluidifier l’accès aux services et éviter l’engorgement des bureaux durant la journée. Cette disposition vise à :

Répondre aux attentes des clients dont les habitudes de consommation et de déplacement changent durant le Ramadan.

Garantir la continuité des services de proximité, notamment pour les retraits de salaires et de pensions.

Offrir plus de flexibilité aux travailleurs et aux citoyens en cette période de préparatifs festifs.

Par cette initiative, l’entreprise réaffirme son engagement à assurer une disponibilité maximale de son réseau pour accompagner les Algériens jusqu’aux derniers jours du mois sacré.

Cap sur le « Zéro Cash » : La révolution numérique est en marche

Au-delà de l’aménagement des horaires, Algérie Poste profite de ce pic d’activité pour franchir une étape décisive dans sa modernisation. L’établissement vient de lancer « Zéro cash, gestion numérique », une solution novatrice destinée aux entreprises, professionnels et commerçants.

🟢 A LIRE AUSSI : Ils se faisaient passer pour des agents d’Algérie Poste… La Gendarmerie traque ces visages

L’ambition est claire : réduire la manipulation de liquidités au profit d’une gestion 100 % digitale. Ce nouveau service permet de piloter paiements et virements avec une sécurité accrue et une traçabilité totale. En période de forte affluence commerciale, ce gain de temps devient un levier stratégique pour l’économie nationale et l’inclusion financière.

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a personnellement supervisé les préparatifs de cette période charnière. Lors d’une réunion stratégique, plusieurs annonces fortes ont été faites pour désengorger le réseau :

Extension du parc monétique : Déploiement de 300 nouveaux guichets automatiques (GAB) à travers les différentes wilayas pour faciliter l’accès aux fonds.

: Déploiement de 300 nouveaux guichets automatiques (GAB) à travers les différentes wilayas pour faciliter l’accès aux fonds. Renforcement des effectifs : Un appui particulier est apporté aux bureaux de poste à agent unique afin de réduire les temps d’attente.

: Un appui particulier est apporté aux bureaux de poste à agent unique afin de réduire les temps d’attente. Volet social et performance : Des discussions sont en cours concernant la convention collective, notamment sur l’instauration de deux jours de repos hebdomadaires. Par ailleurs, un système d’évaluation numérique des performances sera mis en place pour garantir plus de transparence dans l’attribution des primes.

🟢 A LIRE AUSSI : « CCP Business Cashless » : Algérie Poste lance une nouvelle offre pour cette catégorie de personnes