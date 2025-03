Algérie Poste : Ouverture nocturne des bureaux de poste pendant le Ramadan

Dans le cadre de l’amélioration continue de ses services et afin de répondre aux besoins croissants de ses clients durant le mois sacré de Ramadan, Algérie Poste a annoncé l’ouverture de plusieurs bureaux en horaires nocturnes. Cette mesure exceptionnelle vise à garantir une meilleure accessibilité aux services postaux et bancaires pendant cette période où les habitudes quotidiennes des citoyens changent considérablement.

Selon un communiqué officiel, les bureaux de poste resteront ouverts de 21h30 à 23h30, du samedi 22 mars au vendredi 28 mars 2025. Cette extension des horaires permettra aux clients de réaliser diverses opérations financières en dehors des heures de pointe de la journée, évitant ainsi les longues files d’attente souvent constatées en période de forte affluence.

Ainsi, l’objectif d’Algérie Poste est d’assurer une continuité de service optimale en facilitant l’accès aux retraits d’argent, au paiement de factures et aux transactions postales essentielles.

CARDLESS : Le retrait d’argent sans carte via BaridiMob

En plus de l’ouverture nocturne de certains bureaux, Algérie Poste poursuit sa transformation numérique en mettant en place un service innovant : le retrait d’argent sans carte, appelé CARDLESS. Cette solution, accessible via l’application mobile BaridiMob, permet aux clients de retirer de l’argent aux guichets automatiques sans avoir besoin de leur carte Edahabia.

Comment fonctionne le service CARDLESS ?

Le processus de retrait se fait en deux étapes :

1. Génération du retrait via l’application BaridiMob

Ouvrir l’application BaridiMob et accéder à l’option « transaction sans carte CARDLESS ».

Sélectionner « nouvelle transaction+ », puis choisir « retrait sur GAB ».

Indiquer le montant du retrait et définir une date d’expiration pour la transaction.

Générer la transaction : un numéro d’opération s’affichera avec tous les détails de l’opération.

Confirmer : un code PIN sera envoyé par SMS pour valider la transaction.

2. Retrait de l’argent au guichet automatique

Se rendre à un GAB Algérie Poste.

Sélectionner l’option « retrait sans carte » sur l’écran du distributeur.

Saisir le numéro de transaction puis entrer le code PIN reçu par SMS.

Valider et récupérer la somme demandée.

Ce service permet également de générer un retrait pour une tierce personne, ce qui offre davantage de flexibilité et de praticité aux clients. Il s’inscrit dans une démarche plus large de digitalisation des services postaux et bancaires, en facilitant l’accès aux transactions financières à tout moment et en toute sécurité.