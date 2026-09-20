Une vidéo montrant une sexagénaire affaiblie au guichet d’Oran pousse le ministre à agir vite

Quelques images filmées dans un bureau de poste d’Oran auront suffi à provoquer une réaction au sommet du secteur.

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a décidé d’envoyer sans délai une commission d’enquête sur les lieux, après la circulation massive d’une séquence montrant une femme d’une soixantaine d’années, visiblement très affaiblie, venue retirer de l’argent à un guichet.

La séquence, relayée en boucle sur les plateformes sociales, a suscité une vague d’indignation. On y voit la sexagénaire dans un état de santé jugé critique par les internautes, contrainte de se déplacer elle-même pour accéder à ses fonds. L’émotion provoquée par ces images a rapidement dépassé le cadre local.

Algérie Poste : une commission dépêchée en urgence à Oran

Le ministère a confirmé l’envoi immédiat d’une équipe chargée d’établir la réalité des faits. Sa mission consiste à reconstituer le déroulement exact de la scène, à recueillir les témoignages disponibles et à examiner les conditions d’accueil réservées à cette usagère dans l’agence concernée.

Les enquêteurs devront également trier le vrai du faux parmi les nombreuses versions qui circulent en ligne. Plusieurs récits contradictoires accompagnent en effet la vidéo depuis sa publication. Cette vigilance rejoint la préoccupation des pouvoirs publics face à la désinformation, alors que l’exécutif a validé en juillet dernier un dispositif national de vérification des faits destiné à encadrer les contenus partagés sur les réseaux.

À l’issue de ses travaux, la commission remettra au ministre un rapport circonstancié. Le document exposera les conclusions de l’inspection ainsi que l’ensemble des constats relevés sur le terrain, agence par agence si nécessaire.

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Des sanctions possibles selon les conclusions de l’enquête

Le département de tutelle prévient : les décisions qui suivront seront directement dictées par les résultats obtenus. Aucune mesure n’a donc été annoncée à ce stade, l’administration attendant les éléments factuels avant de trancher.

Cette prudence n’exclut pas la fermeté. Zerrouki s’est déjà illustré par des instructions sans détour adressées à ses services, notamment lorsqu’il a réclamé l’activation accélérée du mécanisme d’alerte par diffusion cellulaire après les incendies qui ont frappé plusieurs wilayas. Le message reste le même : anticiper plutôt que réparer.

La question de l’accueil des personnes âgées dans les structures publiques revient régulièrement. Files d’attente interminables, guichets saturés en début de mois, absence de priorité effective pour les usagers fragiles : les griefs sont anciens et bien documentés.

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