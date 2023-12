Algérie Poste : nouvelle annonce pour le service BaridiMob

Algérie Poste a confirmé son engagement total pour garantir une bonne performance de son application « BARIDIMOB » grâce à des mises à jour régulières.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le jeudi 14 décembre 2023, l’entreprise a précisé que la dernière mise à jour de cette application est maintenant disponible sur AppleStore et Google Play, invitant ses clients à la télécharger. Elle a souligné son travail pour assurer le confort de ses clients en ce qui concerne la sécurité et l’authenticité de l’application, en mettant tout en œuvre pour garantir un service fiable et sécurisé.

BARIDIMOB est une application développée par la société Algérie Poste pour permettre à ses clients d’accéder à leurs comptes bancaires, de consulter leur solde, de faire des virements et bien plus encore, directement depuis leur téléphone portable. Grâce à cette application, les utilisateurs peuvent gérer leurs transactions financières en toute simplicité et en toute sécurité.

Algérie Poste s’est engagée à maintenir l’application à jour afin de répondre aux besoins de ses clients et de leur offrir une expérience utilisateur optimale. Elle a également mis en place des mesures de sécurité strictes pour protéger les données personnelles de ses utilisateurs et prévenir toute tentative de fraude ou de piratage.

Des mises à jour régulières pour une meilleure expérience utilisateur

La société Poste Algérie reconnaît l’importance des mises à jour régulières pour améliorer les fonctionnalités de l’application et garantir sa performance. Elle travaille en étroite collaboration avec ses développeurs pour résoudre les éventuels problèmes et bugs signalés par les utilisateurs, ainsi que pour ajouter de nouvelles fonctionnalités en fonction des demandes et des besoins de sa clientèle.

Pour conclure, Algérie Poste encourage vivement ses clients à télécharger la dernière version de l’application BARIDIMOB afin de profiter des dernières améliorations et fonctionnalités. Elle met également à leur disposition une assistance technique pour les aider en cas de problème ou de questionnement.