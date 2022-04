Algérie Poste : nouveaux horaires pour Ramadan 2022

Comme chaque année en Algérie, à l’arrivée du mois de Ramadan, les différents établissements, administrations et institutions étatiques ou privés, changent leurs horaires de travail afin de rendre les journées moins pénibles durant ce mois.

Comme la majorité des entreprises étatiques, l’Entreprise Algérie Poste a annoncé un changement dans le programme des horaires d’ouverture des établissements postaux pendant ce mois sacré.

Dans un communiqué rendu public hier, samedi 02 avril 2022, Algérie Poste a dévoilé les nouveaux horaires de travail qui sont applicables durant ce mois de ramadan. Concernant les services administratifs, les horaires du service sont fixés de 08h30 à 15h30 du samedi au jeudi.

Et en ce qui concerne les établissements postaux fonctionnant en système de brigade, les horaires d’ouverture s’étendent de 8h30 à 15h30 et le service sera assuré du samedi au jeudi.

Pour les établissements postaux fonctionnant en service limité, y compris les guichets annexes et centres de dépôt et de distribution, le service sera assuré du samedi au mercredi, de 09h00 à 15h00. Et durant la journée du jeudi, les horaires d’ouverture s’étendent de 09h00 à 13h00.

Quant aux établissements postaux spécialisés organisés en système de brigade, les horaires d’ouverture sont de 08h30 à 17h00, et ce, du samedi au jeudi.

Et pour les centres postaux spécialisés, fonctionnant en système limité, le service sera assuré du samedi au mercredi, de 09h00 à 15h00. Et il sera assuré de 09h00 à 13h00 durant la journée du jeudi.

Changement dans les horaires de tramway et de métro durant ce mois de Ramadan

La semaine passée, l’Entreprise Métro d’Alger avait annoncé, dans un communiqué rendu public le 30 mars, un changement dans les horaires des services de transport du métro, tramway et téléphérique.

Selon le communiqué de l’Entreprise Métro d’Alger, les horaires des services de transport par métro sont fixés de 07h00 jusqu’à 01h00 du matin.

En ce qui concerne le service de transport par tramway, les horaires de ce dernier s’étendent de 07h00 jusqu’à 01h00 du matin dans les trois villes suivantes : Alger, Sétif et Constantine. Dans les deux villes d’Oran et de Sidi Bel Abbes, les horaires des services de tramway s’étendent de 07h00 jusqu’à minuit. Quant à la ville de Ouargla, les horaires sont fixés de 06h30 jusqu’à 01h00 du matin.

En effet, même les services de transport par câble sont concernés par ce changement. Les horaires du service de téléphérique de Bab El Oued s’étendent de 07h00 du matin jusqu’à minuit, et ce, du samedi au jeudi, tandis que les horaires d’ouverture durant le jour du vendredi, ils sont fixés de 12h30 jusqu’à 00h30. Quant aux services de téléphérique du Monument, ils seront opérationnels de 08h00 à minuit et celui du Palais de la culture, sera opérationnel de 08h00 jusqu’à 18h00.

Ce programme s’applique à partir du premier jour du mois de Ramadan jusqu’à la fin de ce dernier. Les programmes habituels reprennent après Aid El Fitr.