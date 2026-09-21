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« À partir de ce 21 septembre » : Algérie Poste réaménage ses horaires d’ouverture

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Amina Aouadi
2 min de lecture
« À partir de ce 21 septembre » : Algérie Poste réaménage ses horaires d’ouverture
Algérie Poste
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Alors que le pays amorce ce lundi sa rentrée sociale sur fond de reprise générale, Algérie Poste emboîte le pas en officialisant ses nouveaux horaires d’ouverture. L’entreprise publique a ainsi redéfini le tempo de son réseau pour s’accorder avec ce nouveau rythme de la rentrée.

Pour les structures fonctionnant selon le régime par équipes, les portes restent ouvertes du samedi au mercredi de 08h00 à 18h00, et le jeudi de 08h00 à 16h00.

Concernant les établissements soumis au régime à service limité, l’accueil des citoyens s’effectue du samedi au mercredi sur deux plages horaires distinctes, soit de 08h00 à 12h00 puis de 14h00 à 17h00, tandis que le jeudi, le service est assuré de 08h00 à 12h00.

Enfin, pour les bureaux gérés sous le régime à service continu, les horaires s’étendent du samedi au mercredi de 08h00 à 17h00, avec une fermeture fixée à 12h00 le jeudi.

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Diffusée officiellement via les canaux de communication de l’établissement, cette réorganisation vise à fluidifier la prise ininterrompue des usagers en cette période de effervescence institutionnelle.

Algérie Poste franchit le cap des 18 millions de cartes Edahabia

Par ailleurs, le nombre total de cartes interbancaires d’Algérie Poste a en effet franchi le seuil des 18 millions, témoignant de la progression soutenue des dispositifs de paiement et de retrait électronique dans le pays.

À l’échelle nationale, le dernier bilan du Groupement d’intérêt économique monétique (GIE Monétique) fait état d’un parc global frôlant les 23 millions de cartes à fin juin dernier, dominé à 82 % par la fameuse « Edahabia », contre 18 % pour les cartes bancaires « CIB ».

L’organisme relève ainsi une augmentation de 5 % du volume de cartes en service par rapport à décembre 2025, portée notamment par l’essor des cartes à double interface (contact et sans contact), qui progressent de 12 % pour atteindre près de 510 000 unités, ainsi que par l’introduction de la nouvelle carte à débit différé.

Cette transition vers le numérique s’accompagne d’un renforcement des infrastructures d’accompagnement. Le parc des distributeurs automatiques de billets (DAB) a ainsi atteint 4 919 unités, améliorant le ratio d’accessibilité à 14,73 automates pour 100 000 adultes.

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De son côté, le réseau des terminaux de paiement électronique (TPE) a connu un bond spectaculaire de 52 % en un semestre, avec plus de 40 000 nouveaux équipements installés dans les secteurs public et privé.

Quant au commerce en ligne, il poursuit son expansion avec l’intégration de 1 004 web-marchands à fin juin, soit une hausse de 56 %.

Autant d’indicateurs qui traduisent l’accélération de la monétique en Algérie, avec pour défi persistant de consolider ces acquis pour réduire la part de l’informel et ancrer durablement la culture du paiement électronique dans les transactions quotidiennes.

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Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

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