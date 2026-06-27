Algérie Poste met en garde contre une nouvelle vague d’arnaques visant les clients de BaridiMob

Algérie Poste a lancé une nouvelle alerte à l’attention de ses clients concernant des tentatives de fraude visant à dérober leurs informations bancaires et à accéder à leurs comptes BaridiMob. L’établissement appelle les usagers à faire preuve de la plus grande vigilance face aux appels et messages suspects.

Dans un communiqué, Algérie Poste indique que des individus malveillants contactent certains clients par téléphone ou par message en leur demandant de communiquer leurs coordonnées bancaires ou leurs codes de vérification à usage unique (OTP). L’entreprise rappelle qu’elle ne sollicite jamais ce type d’informations par ces moyens et invite les clients à ne répondre sous aucun prétexte à ces demandes.

Les démarches à suivre en cas de fraude

Face à ce type de tentative d’escroquerie, Algérie Poste recommande de mettre immédiatement fin à la communication et d’éviter toute interaction avec les fraudeurs. Si un client a, malgré lui, partagé son code de vérification OTP, il est vivement conseillé de modifier sans délai le code secret de l’application BaridiMob afin de sécuriser son compte.

L’établissement précise également que si un escroc est parvenu à accéder au compte BaridiMob avant le changement du mot de passe, le client doit immédiatement désactiver le service de l’application ainsi que le service de paiement en ligne depuis un guichet automatique.

Enfin, Algérie Poste invite les personnes concernées à contacter sans attendre le centre d’appel 1530 afin de demander le blocage de leur carte de paiement et de permettre la mise en œuvre des mesures nécessaires pour protéger leurs avoirs. À travers cette campagne de sensibilisation, l’entreprise réaffirme son engagement à renforcer la sécurité des transactions électroniques et appelle ses clients à rester vigilants face aux tentatives de cybercriminalité.

Algérie Poste lance une alerte aux fraudeurs

Face à la multiplication des tentatives de fraude en ligne, Algérie Poste a publié un nouveau communiqué dans lequel elle appelle les citoyens à redoubler de vigilance. L’établissement public alerte notamment sur les faux appels téléphoniques et les messages frauduleux utilisés par des escrocs pour soutirer des informations confidentielles aux détenteurs de cartes monétiques.

Dans son rappel, Algérie Poste insiste sur le fait qu’elle ne contacte jamais ses clients pour leur demander des données sensibles liées à leurs moyens de paiement. L’institution précise qu’elle ne sollicite en aucun cas les informations figurant sur la carte monétique, ni le code de vérification à usage unique (OTP) envoyé par SMS lors des opérations de paiement ou de connexion.

Les fraudeurs usurpent l’identité d’Algérie Poste

Selon l’établissement, les cybercriminels se font passer pour des agents d’Algérie Poste afin de gagner la confiance de leurs victimes. Sous différents prétextes, ils tentent d’obtenir les numéros de carte bancaire, les codes confidentiels ou encore les mots de passe temporaires permettant d’accéder aux comptes des utilisateurs.

L’entreprise rappelle que la communication de ces informations peut permettre aux fraudeurs d’effectuer des opérations bancaires non autorisées ou de prendre le contrôle des comptes des victimes. Elle invite ainsi les citoyens à ne jamais divulguer leurs données personnelles ou bancaires, quel que soit l’interlocuteur.

À travers cette nouvelle mise en garde, Algérie Poste réaffirme son engagement en faveur de la protection de ses clients et les encourage à signaler toute tentative suspecte, tout en restant particulièrement vigilants face aux appels et messages provenant de sources inconnues.