Algérie Poste met en garde contre une arnaque qui cible ses clients

Alger, le 27 mars 2024 – Algérie Poste a appelé ses clients à la vigilance face aux liens suspects circulant sur les réseaux sociaux, notamment via l’application WhatsApp.

L’entreprise a mis en garde contre des individus malintentionnés qui usurpent l’identité d’Algérie Poste en diffusant des liens frauduleux. Ces liens incitent les utilisateurs à participer à des jeux et concours fictifs, leur promettant des cadeaux de grande valeur.

Algérie Poste a tenu à souligner qu’elle n’est en aucun cas liée à ces agissements et qu’elle ne diffuse jamais de liens de ce type. L’entreprise invite ses clients à ne jamais cliquer sur ces liens suspects et à ne jamais fournir d’informations personnelles ou bancaires via ces plateformes.

Algérie Poste rappelle également à ses clients qu’il est important de protéger leurs données personnelles et bancaires et de ne jamais les communiquer à des tiers.

Face à la recrudescence des campagnes de phishing, Algérie Poste appelle à la vigilance

Cet appel à la vigilance face aux liens suspects sur WhatsApp intervient dans un contexte préoccupant de recrudescence des cyberattaques et des tentatives d’hameçonnage.

En effet, il y a quelques jours, l’entreprise Naftal a également mis en garde ses clients contre des opérations frauduleuses utilisant son nom sur les réseaux sociaux.